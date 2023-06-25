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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 828

Как изменились цены на продукты в Мангистау

В каком регионе зафиксирован наибольший рост цен на продовольственные товары, подсчитали аналитики.

Фото из доступных источников
По итогам мая цены на продовольственные товары по стране выросли на 0,5 процента за месяц и на 16,5 процента за год.

В региональном разрезе наибольший месячный рост цен зафиксирован в Улытауской области: на 1,4 процента. В Мангистауской области - на 0,5 процента. В Алматы, Шымкенте и Павлодарской области цены за месяц не изменились.

В годовой динамике наибольший рост цен зафиксирован в нашем регионе: сразу на 20,7 процента. Акмолинская область - на 18,1 процента и Кызылординская область - на 17,9 процента. Наименьший годовой рост цен на продовольственные товары зафиксирован в Алматы: на 14,3 процентов.

Как изменились цены на продукты в Мангистау


Фрукты и овощи подорожали в годовой динамике на 7,6 процента, в том числе свежие фрукты - на 3,9 процента, овощи - на 11,9 процента.

Молочные продукты подорожали на 23,6 процента за год.

Мясо и мясопродукты в годовой динамике подорожали на 13 процентов.

Стоимость яиц составляла 480 тенге за десяток, на 29,3 процента больше, чем годом ранее.

Мучные изделия и крупы по итогам мая текущего года подорожали на 23,4 процента да год.

Рис подорожал сразу на 44,9 процента за год, до 582 тенге за килограмм.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:04
Аналитики научили бы законодателей считать % инфляции не в целом по всем потребляемым товарам, а по группам.
Телевизор покупаем один раз на многие годы, а продукты и лекарства каждый день.
Доля продуктов из общего потребления 90%.
По итогам года нам торжественно объявят, что инфляция 4%. Но это как средняя температура тела по поликлинике.
 
 

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