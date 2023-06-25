Как изменились цены на продукты в Мангистау

По итогам мая цены на продовольственные товары по стране выросли на 0,5 процента за месяц и на 16,5 процента за год.В региональном разрезе наибольший месячный рост цен зафиксирован в Улытауской области: на 1,4 процента. В Мангистауской области - на 0,5 процента. В Алматы, Шымкенте и Павлодарской области цены за месяц не изменились.В годовой динамике наибольший рост цен зафиксирован в нашем регионе: сразу на 20,7 процента. Акмолинская область - на 18,1 процента и Кызылординская область - на 17,9 процента. Наименьший годовой рост цен на продовольственные товары зафиксирован в Алматы: на 14,3 процентов.Фрукты и овощи подорожали в годовой динамике на 7,6 процента, в том числе свежие фрукты - на 3,9 процента, овощи - на 11,9 процента.Молочные продукты подорожали на 23,6 процента за год.Мясо и мясопродукты в годовой динамике подорожали на 13 процентов.Стоимость яиц составляла 480 тенге за десяток, на 29,3 процента больше, чем годом ранее.Мучные изделия и крупы по итогам мая текущего года подорожали на 23,4 процента да год.Рис подорожал сразу на 44,9 процента за год, до 582 тенге за килограмм.