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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:50

Просмотров: 507

На состояние инсталляции у стадиона в Актау обратили внимание жители

Инсталляция у стадиона «Жас Канат» изрядно истрепалась.

Фото жителей 12 микрорайона
Как говорят жители 12 микрорайона, состояние композиции в виде футбольного мяча и бутсы желает оставлять лучшего. Швы из искусственного газона стали расходиться.

На состояние инсталляции у стадиона в Актау обратили внимание жители


- Все оборванно. Инсталляция стала неприглядная. Пора бы ее отреставрировать, - считают жители 12 микрорайона.


На состояние инсталляции у стадиона в Актау обратили внимание жители


В пресс-службе футбольного клуба «Каспий» сообщили, что в ближайшее время инсталляцию уберут. Вместо нее в новом сезоне планируется установить рекламный LED-board.

На состояние инсталляции у стадиона в Актау обратили внимание жители


Напомним, композиция в виде футбольного мяча и бутсы появилась в конце лета 2020 года. Она обошлась в 500 тысяч тенге.

На состояние инсталляции у стадиона в Актау обратили внимание жители

На состояние инсталляции у стадиона в Актау обратили внимание жители



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