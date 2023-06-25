На состояние инсталляции у стадиона в Актау обратили внимание жители

- Все оборванно. Инсталляция стала неприглядная. Пора бы ее отреставрировать, - считают жители 12 микрорайона.

Как говорят жители 12 микрорайона, состояние композиции в виде футбольного мяча и бутсы желает оставлять лучшего. Швы из искусственного газона стали расходиться.В пресс-службе футбольного клуба «Каспий» сообщили, что в ближайшее время инсталляцию уберут. Вместо нее в новом сезоне планируется установить рекламный LED-board.Напомним, композиция в виде футбольного мяча и бутсы появилась в конце лета 2020 года. Она обошлась в 500 тысяч тенге.