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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:24

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Всеобщее декларирование: департамент государственных доходов дал полезные советы жителям Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области дал три полезных совета гражданам, которые должны будут предоставить в следующем году декларацию об активах и обязательствах.

Иллюстративное фото
С 2024 года начинается третий этап всеобщего декларирования, в рамках которого декларации об активах и обязательствах должны представить лица, являющиеся на 1 января 2024 года:
- руководителями, учредителями юридических лиц и их супруги;
- индивидуальными предпринимателями и их супруги.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области отметили, что обязательство возникнет и в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведёт деятельность.

Во избежание привлечения к третьему этапу всеобщего декларирования при фактическом отсутствии предпринимательской деятельности в ведомстве дали три полезных совета, которые необходимо выполнить до конца года:

1. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, но не ведёте деятельность, вы можете обратиться в управление государственных доходов по месту жительства для закрытия ИП в упрощенном порядке.

2. Если вы уже не являетесь руководителем юридического лица, но не изменили регистрационные данные юридического лица, вы можете откорректировать данные путем подачи уведомления на веб-портале egov.kz. Со списком руководителей бездействующих юридических лиц можно ознакомиться на сайте kgd.gov.kz в разделе «Всеобщее декларирование».

3. Если вы являетесь руководителем (учредителем) юридического лица, не ведёте и не планируете продолжать предпринимательскую деятельность, рекомендуем обратиться в управление государственных доходов по месту регистрации предприятия. При соответствии условиям пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса юридическое лицо ликвидируется в упрощенном порядке, в остальных случаях после проведения налоговой проверки.

- Информация о налогоплательщиках, признанных бездействующими, в том числе об их руководителях, размещается на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан kgd.gov.kz по адресу: «Электронные сервисы» - «Помощь бизнесу» - «Список неблагонадежных налогоплательщиков» - «Список налогоплательщиков, признанных бездействующими», - отметили в департаменте госдоходов области.



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