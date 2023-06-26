В Жанаозене открылся новый участковый пункт полиции

Новый участковый пункт полиции при поддержке местного акимата открыли в жилом доме №18 в микрорайоне «Рауан» в Жанаозене.



В церемонии открытия пункта полиции приняли участие заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов, депутат городского маслихата Галым Байжанов, а также начальник УП города Жанаозен полковник полиции Бекбол Корганбаев и первый заместитель начальника УП подполковник полиции Нурсеит Оразов.



Заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов вручил ключи участковым полицейским и пожелал успехов в службе.



- Работа участкового инспектора считается наиболее сложной и ответственной. Они работают напрямую с населением, зачастую решая многие бытовые проблемы. В новом пункте полиции будут работать участковый инспектор полиции, его помощник и инспектор ювенальной полиции по делам несовершеннолетних, - сообщили в полиции региона.



В ведомстве напомнили, что всего в Жанаозене функционирует 17 участковых пунктов полиции, включая новый.



Прием граждан участковыми инспекторами будет проводиться ежедневно с 18:00 до 21:00.