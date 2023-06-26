Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.05 KZT
  • €1 = 485.5 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 246

Пенсионер в Актау обустроил подъезд в галерейном доме под мини-детский сад

Семья Хуснадиновых, проживающая в доме №32 в 12 микрорайоне, преобразила подъезд до неузнаваемости. Они сделали ремонт, добавили элементы декора, детские игрушки и диваны. Теперь лестничная площадка напоминает детский сад, где могут провести время как взрослые, так и дети.

Кадр с видеоролика
Игровую зону для детей и место отдыха для взрослых создал в подъезде житель 12 микрорайона Актау - пенсионер Нураддин Хуснадинов. По словам соседей, пенсионер своими руками сделал ремонт, и теперь лестничная площадка напоминает мини-детский сад.

- Мы живем в этом доме с 1984 года, все это время никому и в голову не приходила мысль сделать лестничную площадку жилой зоной. Выглядит очень уютно, кругом комнатные цветы, на полу ковер, детские игрушки, диванчики. В общем, все для комфортного отдыха. Мы живем на 8 этаже, а эта красота находится на нижнем этаже. Они поставили двери для безопасности и установили камеры видеонаблюдения, но любой ребенок может провести время там. Естественно, при условии, если будут соблюдать порядок и чистоту. Хотелось бы, чтобы и другие соседи-мужчины обустроили площадки и на других этажах, - рассказала жительница дома.

Попасть и увидеть своими глазами обустроенную лестничную площадку корреспонденту Lada.kz не удалось. Двери были закрыты. Кадрами так называемого мини-сада поделился на своей странице в Facebook пользователь Бакытжан Сатылханулы.




Вот как выглядит лестничная площадка на другом этаже того же дома в 12 микрорайоне.

Пенсионер в Актау обустроил подъезд в галерейном доме под мини-детский сад


Состояние подъезда в доме оставляет желать лучшего.

Пенсионер в Актау обустроил подъезд в галерейном доме под мини-детский сад

Пенсионер в Актау обустроил подъезд в галерейном доме под мини-детский сад



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика