Пенсионер в Актау обустроил подъезд в галерейном доме под мини-детский сад





Игровую зону для детей и место отдыха для взрослых создал в подъезде житель 12 микрорайона Актау - пенсионер Нураддин Хуснадинов. По словам соседей, пенсионер своими руками сделал ремонт, и теперь лестничная площадка напоминает мини-детский сад.- Мы живем в этом доме с 1984 года, все это время никому и в голову не приходила мысль сделать лестничную площадку жилой зоной. Выглядит очень уютно, кругом комнатные цветы, на полу ковер, детские игрушки, диванчики. В общем, все для комфортного отдыха. Мы живем на 8 этаже, а эта красота находится на нижнем этаже. Они поставили двери для безопасности и установили камеры видеонаблюдения, но любой ребенок может провести время там. Естественно, при условии, если будут соблюдать порядок и чистоту. Хотелось бы, чтобы и другие соседи-мужчины обустроили площадки и на других этажах, - рассказала жительница дома.Попасть и увидеть своими глазами обустроенную лестничную площадку корреспонденту Lada.kz не удалось. Двери были закрыты. Кадрами так называемого мини-сада поделился на своей странице в Facebook пользователь Бакытжан Сатылханулы.Вот как выглядит лестничная площадка на другом этаже того же дома в 12 микрорайоне.Состояние подъезда в доме оставляет желать лучшего.