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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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Задержан бывший заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз»

Департаментом АФМ по Мангистауской области задержан бывший заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Ермек Карамурзаев, занимавший должность заместителя гендиректора АО «Каражанбасмунай».

Фото из архива Lada.kz
Ермек Карамурзаев подозревается в использовании своих служебных полномочий с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «КЕЗБИ» и других подрядных организаций АО «Озенмунайгаз».

- Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере. Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО «КЕЗБИ» заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо не выгодных для компании условиях. Своими противоправными действиями он причинил существенный вред законным интересам ТОО «КЕЗБИ» и нарушил права более тысячи его работников, а также создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций, - сообщает департамент АФМ по Мангистауской области.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Заместителем генерального директора по производству АО «Каражанбасмунай» 2 июня 2023 года назначен Ермек Болатбаевич Карамурзаев, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по производству АО «Озенмунайгаз.

Заместителем генерального директора АО «Озенмунайгаз» Ермек Карамурзаев был назначен в октябре 2021 года.



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