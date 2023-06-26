Дорогу временно перекроют в Актау

Дорога между 29А и микрорайоном «Шыгыс-1» будет перекрыта с 9:00 до 21:00, сообщают в акимате Актау.



- Сообщаем, что в связи с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге между микрорайонами29 А и «Шыгыс-1» завтра, 27 июня, с 09:00 до 21:00 указанная дорога будет временно перекрыта, - сообщили в акимате Актау.