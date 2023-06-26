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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 296

В честь праздника Курбан-айт проезд в общественном транспорте будет бесплатным

В честь праздника Курбайн-айт в среду, 28 июня, проезд в общественном транспорте на городских и межрайонных направлениях будет бесплатным. Об этом сообщают акимат Актау и центр общественных коммуникаций региона.

фото из архива Lada.kz
В акимате Актау сообщили, что проезд будет бесплатным 28 июня по городским маршрутам №№2, 3, 4, 4м, 5, 7 и 8 для всех пассажиров. В центре общественных коммуникаций также сообщили, что бесплатными будут и межрайонные направления.

- В день священного праздника Курбан-айт 28 июня для всех пассажиров проезд на общественном транспорте межрайонных направлений №№ 105, 106, 107, «Актау-Кызылтобе-2-Актау», «Актау-Батыр-Актау», «Актау-Акшукур-Актау», «Актау-Сайын Шапагатов-Актау» и городских маршрутах №№2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным, - сообщили в центре общественных коммуникаций.



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