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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 717

Принтер стоимостью в 100 тысяч тенге хотели приобрести за 10 миллионов тенге бюджетных средств в Мангистау

В Мангистауской области с начала года сэкономлено 1,2 миллиарда тенге бюджетных средств, которые намеревались потратить госорганы, сообщили в департаменте Антикоррупционной службы региона.

Иллюстративное фото
Департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области проводит мониторинг государственных закупок на предмет завышения рыночной стоимости приобретаемых товаров и услуг. В результате проверок с начала года были сэкономлены 1,2 миллиарда тенге бюджетных средств.

- В регионе есть учреждения, которые неэффективно планируют госзакупки. К примеру, один из государственных детских садов Тупкараганского районного отдела образования планировал закупить три принтера на сумму 32,1 миллиона тенге. То есть он намеревался купить один экземпляр за 10,7 миллиона тенге. Однако установлено, что рыночная стоимость вышеуказанного товара составляет 100 тысяч тенге. На основании представленной департаментом рекомендации был пересмотрен план госзакупок и сэкономлен 31 миллион тенге, - сказал первый заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы Биржан Хайруллин.

В Антикоррупционной службе рассказали, что мониторинг стоимости приобретаемых государственными органами и организациями, а также субъектами квазигосударственного сектора товаров и услуг проводится на стадии планирования закупок путем сравнения цен с рыночными показателями.



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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:35
Не пойму чего у этих "закупщиков" больше - наглости или глупости.
Или уверенности в безнаказанности?
Или они думали что это 3D принтеры? uhmylka
 
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AktauMaster (Посетители) Сегодня, 19:06
Я так понимаю тот кто закупал не сделал откат в вышеупомянутые органы ? Или что? Сделали тоже из этого новость, на портале ежедневно кто то карман себе набивает
 
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  • Ingul
  • Tankushka
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:45
А того кто хотел закупить хоть как-нибудь наказали? Или как обычно пальцем погрозили?
 
 

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