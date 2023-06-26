Принтер стоимостью в 100 тысяч тенге хотели приобрести за 10 миллионов тенге бюджетных средств в Мангистау

Департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области проводит мониторинг государственных закупок на предмет завышения рыночной стоимости приобретаемых товаров и услуг. В результате проверок с начала года были сэкономлены 1,2 миллиарда тенге бюджетных средств.



- В регионе есть учреждения, которые неэффективно планируют госзакупки. К примеру, один из государственных детских садов Тупкараганского районного отдела образования планировал закупить три принтера на сумму 32,1 миллиона тенге. То есть он намеревался купить один экземпляр за 10,7 миллиона тенге. Однако установлено, что рыночная стоимость вышеуказанного товара составляет 100 тысяч тенге. На основании представленной департаментом рекомендации был пересмотрен план госзакупок и сэкономлен 31 миллион тенге, - сказал первый заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы Биржан Хайруллин.



В Антикоррупционной службе рассказали, что мониторинг стоимости приобретаемых государственными органами и организациями, а также субъектами квазигосударственного сектора товаров и услуг проводится на стадии планирования закупок путем сравнения цен с рыночными показателями.