Выборы президента в Узбекистане: в Актау откроют избирательный участок

В целях обеспечения максимального удобства для граждан Генеральное консульство Республики Узбекистан в Актау организует досрочное голосование.В день выборов 9 июля будет организован стационарный избирательный участок №23 избирательного округа №14 в Актау в здании Генерального консульства по адресу: 30 микрорайон, коттедж 83/1.Как отметили в консульстве, во время голосования в обязательном порядке нужно при себе иметь паспорт гражданина Республики Узбекистан. Кроме того, желающие смогут получить консультацию у консула Генерального консульства Республики Узбекистан в Актау.В президентской гонке будут бороться четверо кандидатов:- от Народно-демократической партии - Улугбек Ильясович Иноятов;- от движения предпринимателей и деловых людей либерально-демократической партии (УзЛиДеП) - Шавкат Миромонович Мирзиеев;- от социал-демократической партии «Адолат» - Робахон Анваровна Махмудова;- от экологической партии - Абдушукур Худойқулович Хамзаев.