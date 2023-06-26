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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 246

Выборы президента в Узбекистане: в Актау откроют избирательный участок

Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. В этот день в Актау будет работать избирательный участок.

Sputnik / Владимир Алексеев
В целях обеспечения максимального удобства для граждан Генеральное консульство Республики Узбекистан в Актау организует досрочное голосование.

В день выборов 9 июля будет организован стационарный избирательный участок №23 избирательного округа №14 в Актау в здании Генерального консульства по адресу: 30 микрорайон, коттедж 83/1.

Как отметили в консульстве, во время голосования в обязательном порядке нужно при себе иметь паспорт гражданина Республики Узбекистан. Кроме того, желающие смогут получить консультацию у консула Генерального консульства Республики Узбекистан в Актау.

В президентской гонке будут бороться четверо кандидатов:

- от Народно-демократической партии - Улугбек Ильясович Иноятов;
- от движения предпринимателей и деловых людей либерально-демократической партии (УзЛиДеП) - Шавкат Миромонович Мирзиеев;
- от социал-демократической партии «Адолат» - Робахон Анваровна Махмудова;
- от экологической партии - Абдушукур Худойқулович Хамзаев.

Выборы президента в Узбекистане: в Актау откроют избирательный участок



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