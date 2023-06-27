Изменён график работы ЦОНов и спецЦОНа в Мангистау в связи с праздниками

В пресс-службе «Правительство для граждан» сообщили об изменении графика работы.- В связи с предстоящими праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 28 июня и 6 июля. 7 и 8 июля до 13:00 будут принимать граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы. Кроме того, 1 июля будет рабочим днем для обычных и специализированных центров обслуживания населения страны. В этот день ЦОНы будут принимать граждан до 18:00, спецЦОНы до 20:30, - отметили в пресс-службе.В пресс-службе также напомнили, что до завершения легализации спецЦОНы страны работают по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30).