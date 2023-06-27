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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 954

Избран аким села Умирзак

Акимом села Умирзак стал Бисенгали Кенжалиев, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото из открытых источников
Бисенгали Кенжалиев избран на должность акима села Умирзак.

Сегодня, 27 июня, аким города Актау Ербол Избергенов представил коллективу акима села Умирзак и пожелал ему удачи.


Избран аким села Умирзак


Бисенгали Кенжалиев родился 20 января 1983 года в селе Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области. Образование высшее. В 2005 году окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Инженер-механик».

Стаж работы:

- 2005-2006 гг. – менеджер Мангистаускиго штаба «Жасыл Ел»;
- 2006–2007 гг. - сотрудник ИП «Амирханов О. Б»;
- 2007–2008 гг. - главный специалист Актауского городского отдела внутренней политики;
- 2008–2012 гг. - ответственный сотрудник областного и городского филиала НДП «Нур Отан»;
- 2012–2017 гг. - руководитель Актауского городского отдела внутренней политики;
- 2017–2018 гг. - заместитель руководителя управления строительства Мангистауской области;
- 2018–2020 гг. - руководитель аппарата акима Тупкараганского района;
- 2020–2022 гг. - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Мунайлинского района;
- 2022–2023 гг. - руководитель отдела внутренней политики Мунайлинского района.

Напомним, выборы акима села Умирзак прошли 25 июня.



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