Избран аким села Умирзак

Бисенгали Кенжалиев избран на должность акима села Умирзак.Сегодня, 27 июня, аким города Актау Ербол Избергенов представил коллективу акима села Умирзак и пожелал ему удачи.Бисенгали Кенжалиев родился 20 января 1983 года в селе Жынгылды Мангистауского района Мангистауской области. Образование высшее. В 2005 году окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Инженер-механик».Стаж работы:- 2005-2006 гг. – менеджер Мангистаускиго штаба «Жасыл Ел»;- 2006–2007 гг. - сотрудник ИП «Амирханов О. Б»;- 2007–2008 гг. - главный специалист Актауского городского отдела внутренней политики;- 2008–2012 гг. - ответственный сотрудник областного и городского филиала НДП «Нур Отан»;- 2012–2017 гг. - руководитель Актауского городского отдела внутренней политики;- 2017–2018 гг. - заместитель руководителя управления строительства Мангистауской области;- 2018–2020 гг. - руководитель аппарата акима Тупкараганского района;- 2020–2022 гг. - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Мунайлинского района;- 2022–2023 гг. - руководитель отдела внутренней политики Мунайлинского района.Напомним, выборы акима села Умирзак прошли 25 июня.