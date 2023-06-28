Депутат Актау о строительстве завода по производству «зелёного» водорода: Важно информирование на всех стадиях

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Кирилл Осин отметил, что с одной стороны проект важен как с экономической, так и с социальной стороны, так как предполагает создание рабочих мест, вовлечение местных кадров в работу, в том числе обучение местных студентов на базе Казахстанско-немецкого университета, строительство которого было анонсировано 21 июня.
- Однако вызывает беспокойство, что в настоящий момент не происходит вовлечение общественности на ранней стадии планирования согласно Орхусской Конвенции. Понятно, что сейчас скорее всего нет ещё точных решений по технологии производства зелёного водорода, тем не менее информирование должно быть обеспечено на раннем этапе, чтобы не возникало различных «слухов» и недопонимания, - сказал депутат.
В рамках реализации проекта планируется возвести солнечные и ветровые парки, общей мощностью 40 ГВт на берегу Каспийского моря. Это позволит выпускать до 2 миллионов тонн «зелёного» водорода, который возможно будет преобразовать в 11 миллионов тонн «зелёного» аммиака, сообщалось во время визита в Актау президента Германии.
В этой связи Кирилл Осин обозначил ряд вопросов, которые, по его мнению, нужно учесть местным властям ещё до начала строительства:
1. При установке огромного количества ветропарка необходимо крайне тщательно выбирать площадки, чтобы они не попали на пути миграции птиц;
2. Зелёный водород производят из дистиллята, значит ожидается опреснение воды. Сейчас запустили бурение пробной скважины, но мы понимаем, что воду не найдут или её будет недостаточно. В этой связи однозначно будет задействовано море. В каком объеме ожидается забор воды (подземной и\или морской), что будет с солевым раствором после опреснения?
3. Что является конечным продуктом - водород или аммиак? У нас уже есть одно предприятие по производству аммиака, и люди часто жалуются на выбросы;
4. Водород и аммиак опасные химические вещества - возникает вопрос в безопасном хранении и транспортировке.
- В любом случае мы ожидаем разработку ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду-прим.автора), проведение общественных слушаний и очень важно вовлечение общественности и информирование на всех стадиях реализации проекта, - отметил депутат.
- Однако вызывает беспокойство, что в настоящий момент не происходит вовлечение общественности на ранней стадии планирования согласно Орхусской Конвенции. Понятно, что сейчас скорее всего нет ещё точных решений по технологии производства зелёного водорода, тем не менее информирование должно быть обеспечено на раннем этапе, чтобы не возникало различных «слухов» и недопонимания, - сказал депутат.
В рамках реализации проекта планируется возвести солнечные и ветровые парки, общей мощностью 40 ГВт на берегу Каспийского моря. Это позволит выпускать до 2 миллионов тонн «зелёного» водорода, который возможно будет преобразовать в 11 миллионов тонн «зелёного» аммиака, сообщалось во время визита в Актау президента Германии.
В этой связи Кирилл Осин обозначил ряд вопросов, которые, по его мнению, нужно учесть местным властям ещё до начала строительства:
1. При установке огромного количества ветропарка необходимо крайне тщательно выбирать площадки, чтобы они не попали на пути миграции птиц;
2. Зелёный водород производят из дистиллята, значит ожидается опреснение воды. Сейчас запустили бурение пробной скважины, но мы понимаем, что воду не найдут или её будет недостаточно. В этой связи однозначно будет задействовано море. В каком объеме ожидается забор воды (подземной и\или морской), что будет с солевым раствором после опреснения?
3. Что является конечным продуктом - водород или аммиак? У нас уже есть одно предприятие по производству аммиака, и люди часто жалуются на выбросы;
4. Водород и аммиак опасные химические вещества - возникает вопрос в безопасном хранении и транспортировке.
- В любом случае мы ожидаем разработку ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду-прим.автора), проведение общественных слушаний и очень важно вовлечение общественности и информирование на всех стадиях реализации проекта, - отметил депутат.
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