Президент Германии и премьер-министр РК запустили пробное бурение для строительства завода по производству зелёного водорода в Мангистау

В рамках реализации проекта планируется возвести солнечные и ветровые парки, общей мощностью 40 ГВт на берегу Каспийского моря. Это позволит выпускать до 2 миллионов тонн «зелёного» водорода, который возможно будет преобразовать в 11 миллионов тонн «зелёного» аммиака.- С проектом Hyrasia One мы внесём свой вклад в энергетический переход. Проект обеспечит производство водорода или аммиака в промышленных масштабах, и он располагает потенциалом для поставки крупных объемов на европейские или азиатские рынки, внося в то же время значительный вклад в переход казахстанской экономики на экологически чистые рельсы, - сказал директор холдинга SVEVIND Вольфганг Кропп.В ходе посещения проектных территорий компании Hyrasia One президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр РК Алихан Смаилов совместно с генеральным директором холдинга SVEVIND Вольфгангом Кроппом дали старт геологическим работам в рамках проекта Hyrasia One. Также был подписан контракт с консалтинговой компанией Genesis – дочерней фирмой французской инженерно-технической и технологической компании Technip Energies – на проведение предварительных проектно-изыскательных работ (pre FEED). Данные исследования помогут в принятии важных технологических решений и проведении детального планирования строительства завода.Начало геологического бурения знаменует собой новый этап в развитии проекта Hyrasia One. Этот процесс даст возможность получить важные данные для точного анализа подземных пород и проработки последующих этапов проекта.- Для меня было большой честью запустить этот важный этап проекта вместе с президентом Штайнмайером и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Их присутствие и поддержка подчёркивают важное значение производства "зеленого" водорода. Мы выступаем здесь настоящими первопроходцами. В мире еще не был реализован ни один проект по производству "зеленого" водорода такого масштаба. Мы не можем просто поставить оборудование и приступить к строительству. Мы разрабатываем нечто беспрецедентное и новое, которое нуждается в точном и тщательном планировании и анализе. И мы рады иметь на нашей стороне опытного партнера в лице компаний Genesis и Technip Energies”, - отметил Вольфганг Кропп.Предварительные проектно-изыскательные работы будут направлены на выработку технологических решений и определение необходимых технических средств. В их числе опреснительные и воздухоразделительные установки, а также управление водными ресурсами.В сочетании с крупными объемами имеющихся в распоряжении таких сырьевых материалов, как металлы и редкоземельные металлы "зеленая" энергетика создаст грандиозные возможности для выпуска в Казахстане высококачественных, экологически чистых продуктов, например, "зеленой" стали, алюминия, удобрений и цемента, говорят специалисты.Вместе с тем, компания намерена активно заниматься образовательными проектами на территории области.- В регионе будут созданы тысячи рабочих мест. И мы планируем привлечь на эти рабочие места не менее 90 процентов местных рабочих на этапе эксплуатации. Для этого нам, конечно, потребуются инженеры с наивысшей квалификацией. В этой связи по нашей инициативе на базе местного университета им.Ш.Есенова был создан Институт устойчивого инжиниринга. Он начнет принимать студентов уже в сентябре этого года. Мы также взяли на себя частичное финансирование данной программы обучения, - дополнил глава SVEVIND.По итогу визита президент Германии подчеркнул важное значение проекта по производству "зеленого" водорода в рамках деятельности по энергетическому переходу, а также в развитии казахстанско-немецкого энергетического партнерства.