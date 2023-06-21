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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 17:27

Просмотров: 2904

Президент Германии и премьер-министр РК запустили пробное бурение для строительства завода по производству зелёного водорода в Мангистау

В рамках визита в Мангистаускую область президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомились с проектом компании «SVEVIND» и приняли участие в церемонии начала пробного бурения для строительства завода по производству «зеленого» водорода.

Ознакомление с проектом строительства завода по производству "зеленого" водорода
В рамках реализации проекта планируется возвести солнечные и ветровые парки, общей мощностью 40 ГВт на берегу Каспийского моря. Это позволит выпускать до 2 миллионов тонн «зелёного» водорода, который возможно будет преобразовать в 11 миллионов тонн «зелёного» аммиака.

- С проектом Hyrasia One мы внесём свой вклад в энергетический переход. Проект обеспечит производство водорода или аммиака в промышленных масштабах, и он располагает потенциалом для поставки крупных объемов на европейские или азиатские рынки, внося в то же время значительный вклад в переход казахстанской экономики на экологически чистые рельсы, - сказал директор холдинга SVEVIND Вольфганг Кропп.

В ходе посещения проектных территорий компании Hyrasia One президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр РК Алихан Смаилов совместно с генеральным директором холдинга SVEVIND Вольфгангом Кроппом дали старт геологическим работам в рамках проекта Hyrasia One. Также был подписан контракт с консалтинговой компанией Genesis – дочерней фирмой французской инженерно-технической и технологической компании Technip Energies – на проведение предварительных проектно-изыскательных работ (pre FEED). Данные исследования помогут в принятии важных технологических решений и проведении детального планирования строительства завода.

Начало геологического бурения знаменует собой новый этап в развитии проекта Hyrasia One. Этот процесс даст возможность получить важные данные для точного анализа подземных пород и проработки последующих этапов проекта.

- Для меня было большой честью запустить этот важный этап проекта вместе с президентом Штайнмайером и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Их присутствие и поддержка подчёркивают важное значение производства "зеленого" водорода. Мы выступаем здесь настоящими первопроходцами. В мире еще не был реализован ни один проект по производству "зеленого" водорода такого масштаба. Мы не можем просто поставить оборудование и приступить к строительству. Мы разрабатываем нечто беспрецедентное и новое, которое нуждается в точном и тщательном планировании и анализе. И мы рады иметь на нашей стороне опытного партнера в лице компаний Genesis и Technip Energies”, - отметил Вольфганг Кропп.

Предварительные проектно-изыскательные работы будут направлены на выработку технологических решений и определение необходимых технических средств. В их числе опреснительные и воздухоразделительные установки, а также управление водными ресурсами.

В сочетании с крупными объемами имеющихся в распоряжении таких сырьевых материалов, как металлы и редкоземельные металлы "зеленая" энергетика создаст грандиозные возможности для выпуска в Казахстане высококачественных, экологически чистых продуктов, например, "зеленой" стали, алюминия, удобрений и цемента, говорят специалисты.

Вместе с тем, компания намерена активно заниматься образовательными проектами на территории области.

- В регионе будут созданы тысячи рабочих мест. И мы планируем привлечь на эти рабочие места не менее 90 процентов местных рабочих на этапе эксплуатации. Для этого нам, конечно, потребуются инженеры с наивысшей квалификацией. В этой связи по нашей инициативе на базе местного университета им.Ш.Есенова был создан Институт устойчивого инжиниринга. Он начнет принимать студентов уже в сентябре этого года. Мы также взяли на себя частичное финансирование данной программы обучения, - дополнил глава SVEVIND.

По итогу визита президент Германии подчеркнул важное значение проекта по производству "зеленого" водорода в рамках деятельности по энергетическому переходу, а также в развитии казахстанско-немецкого энергетического партнерства.

Справка: Technip Energies является ведущим в мире инженерным и технологическим игроком в области энергетического перехода и опирается на 60 летнюю историю инженерно-технического опыта и реализации ряда крупнейших в мире проектов. Компания Genesis, полностью принадлежащая компании Technip Energies, - это ведущая на рынке компания, ориентированная на предоставлении высококачественных консультационных услуг для сектора энергетики и возобновляемых источников энергии.




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Комментарии ( 5 )

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синдбад (Посетители) Вчера, 22:29
Вот это и есть причина визита, такого высокого уровня. Всё остальное - для отвода глаз.
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 20:37
В рамках реализации проекта планируется возвести солнечные и ветровые парки, общей мощностью 40 ГВт на берегу Каспийского моря. Это позволит выпускать до 2 миллионов тонн «зелёного» водорода, который возможно будет преобразовать в 11 миллионов тонн «зелёного» аммиака.

Ушлые немцы, с "благословения" правителей РК, решили на Магышлаке утроить очередной "полигон" по выживанию местных жителей без воды...My Webpage...
И новое издевательство над Каспийским морем...

Все мы ходим под богом.
 
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 sake bakeevich (Посетители) Вчера, 20:30
Как я понял, этот проект будет не просто использовать воду из Каспия, а перерабатывать ее в качестве сырья для своих "зеленых" дел. Одно дело делают и десяток губят. Прощай, море...
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 19:25
Президент Германии и премьер-министр РК запустили пробное бурение для строительства завода по производству зелёного водорода в Мангистау

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 14, 15, 16, 26, 27, 28 микрорайонах города. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС»).
В 14, 15, 16, 26, 27, 28 микрорайонах Актау отключили электроэнергию.

Как сообщили в ГКП «АУЭС», в данный момент устанавливается причина аварии.

В организации добавили, что подача электроэнергии может быть возобновлена в ближайшие 2-3 часа.




Странное какое совпадение, Не правда ли?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 jokerok (Посетители) Вчера, 17:34
до 2 миллионов тонн «зелёного» водорода, который возможно будет преобразовать в 11 миллионов тонн «зелёного» аммиака.

Потом зелёные денюжки по зелёным карманчикам распихают и адиос Мангистаусцы, сидите дальше без воды.

Но очень хочется надеяться что это не так.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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