«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Марта
+9...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.3 KZT
  • €1 = 520.13 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:41

Просмотров: 706

Планы есть! Иностранные инвесторы намерены производить в Мангистау «зелёный» водород

Зарубежная компания предлагает долгосрочное инвестирование в зелёную энергетику на территории нашего региона, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области. Немецкие инвесторы о строительстве завода по производству «зелёного» водорода уже сообщали в июле прошлого года.

Фото из доступных источников
В областном акимате прошло совещание посредством видеосвязи акима региона Нурлана Ногаева с делегацией во главе с акционером германо-шведской группы компании «Svevind Energy GmbH» Вольфгангом Кроппом.

Планы есть! Иностранные инвесторы намерены производить в Мангистау «зелёный» водород


Компания «Svevind Energy GmbH» предлагает долгосрочное инвестирование в зелёную энергетику на территории Мангистауской области с последующим опреснением морской воды и производством водорода. Уже зарезервированы земельные участки для производства альтернативного источника электроэнергии и «зелёного» водорода.

По данным немецкой стороны, сумма инвестиций составит 22 миллиарда евро.

Планы есть! Иностранные инвесторы намерены производить в Мангистау «зелёный» водород


В рамках проекта планируется строительство опреснительного завода мощностью 50,000 кубических метров воды в сутки, станции возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная электростанции) мощностью 30 ГВт. Кроме того, компания планирует реализовать технологию электролиза воды мощностью два миллиона тонн в год.

«Зелёный» водород, аммиак и другие экологически чистые товары, произведённые в Казахстане, в будущем будут экспортироваться в страны Евросоюза и в другие государства.

Планы есть! Иностранные инвесторы намерены производить в Мангистау «зелёный» водород


Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что такие инвестиционные проекты в будущем могут стать одними из значимых проектов для республики.

- Климатические условия нашего региона позволяют строить солнечные и ветровые электростанции. В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева акимат области готов оказать всестороннюю поддержку в реализации данного проекта, - отметил Нурлан Ногаев.



Напомним, что ранее немецкие инвесторы уже заявляли о намерении построить в Мангистау завод «зелёного» водорода.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 17:17
«Зелёный» водород, аммиак и другие экологически чистые товары

При производстве всего этого добра - какие экологические последствия (воздействие) на окружающую среду?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика