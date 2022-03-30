Планы есть! Иностранные инвесторы намерены производить в Мангистау «зелёный» водород

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В областном акимате прошло совещание посредством видеосвязи акима региона Нурлана Ногаева с делегацией во главе с акционером германо-шведской группы компании «Svevind Energy GmbH» Вольфгангом Кроппом.
Компания «Svevind Energy GmbH» предлагает долгосрочное инвестирование в зелёную энергетику на территории Мангистауской области с последующим опреснением морской воды и производством водорода. Уже зарезервированы земельные участки для производства альтернативного источника электроэнергии и «зелёного» водорода.
По данным немецкой стороны, сумма инвестиций составит 22 миллиарда евро.
В рамках проекта планируется строительство опреснительного завода мощностью 50,000 кубических метров воды в сутки, станции возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная электростанции) мощностью 30 ГВт. Кроме того, компания планирует реализовать технологию электролиза воды мощностью два миллиона тонн в год.
«Зелёный» водород, аммиак и другие экологически чистые товары, произведённые в Казахстане, в будущем будут экспортироваться в страны Евросоюза и в другие государства.
Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что такие инвестиционные проекты в будущем могут стать одними из значимых проектов для республики.
Напомним, что ранее немецкие инвесторы уже заявляли о намерении построить в Мангистау завод «зелёного» водорода.
Компания «Svevind Energy GmbH» предлагает долгосрочное инвестирование в зелёную энергетику на территории Мангистауской области с последующим опреснением морской воды и производством водорода. Уже зарезервированы земельные участки для производства альтернативного источника электроэнергии и «зелёного» водорода.
По данным немецкой стороны, сумма инвестиций составит 22 миллиарда евро.
В рамках проекта планируется строительство опреснительного завода мощностью 50,000 кубических метров воды в сутки, станции возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная электростанции) мощностью 30 ГВт. Кроме того, компания планирует реализовать технологию электролиза воды мощностью два миллиона тонн в год.
«Зелёный» водород, аммиак и другие экологически чистые товары, произведённые в Казахстане, в будущем будут экспортироваться в страны Евросоюза и в другие государства.
Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что такие инвестиционные проекты в будущем могут стать одними из значимых проектов для республики.
- Климатические условия нашего региона позволяют строить солнечные и ветровые электростанции. В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева акимат области готов оказать всестороннюю поддержку в реализации данного проекта, - отметил Нурлан Ногаев.
Напомним, что ранее немецкие инвесторы уже заявляли о намерении построить в Мангистау завод «зелёного» водорода.