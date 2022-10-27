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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 467

Президенту Казахстана презентовали проект производства «зелёного» водорода в Мангистау

В резиденции «Акорда» презентовали проект по созданию центра производства и распределения «зелёного» водорода в Мангистауской области. Проект позволит создать около 3500 рабочих мест во время строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период ввода объектов в эксплуатацию. Об этом сообщает официальный сайт президента Республики Казахстан.

Фото с официального сайта президента РК
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю презентовали проект производства «зелёного» водорода в Мангистауской области.

По информации «Акорды», инвестор Svevind Group планирует организовать производство «зелёного» водорода в регионе мощностью два миллиона тонн ежегодно.

Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 гигаватт (ГВт) и произведение электролиза воды 20 ГВт, в основном для экспорта или внутреннего потребления.

Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов. Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области.

Кроме этого запланировано строительство инфраструктуры за счёт средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.

Миша Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 13:18
Цитата: ak12
Нашли свободные уши, в лице Шарля.У нас никто, в эти сказки уже давно неверит.

Цитата: sakura.68
Шарль, наверное, охренел от таких перспектив...

Шарль стоит с таким видом - "ну-ну, я вообще не при делах".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • elek
  • ЁмоЁ
 ak12 (Посетители) Сегодня, 13:09
Нашли свободные уши, в лице Шарля.У нас никто, в эти сказки уже давно неверит.
 
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  • elek
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 12:27
Шарль, наверное, охренел от таких перспектив...

Engineer
 
 

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