Президенту Казахстана презентовали проект производства «зелёного» водорода в Мангистау

Фото с официального сайта президента РК
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю презентовали проект производства «зелёного» водорода в Мангистауской области.
По информации «Акорды», инвестор Svevind Group планирует организовать производство «зелёного» водорода в регионе мощностью два миллиона тонн ежегодно.
Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 гигаватт (ГВт) и произведение электролиза воды 20 ГВт, в основном для экспорта или внутреннего потребления.
Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов. Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области.
Кроме этого запланировано строительство инфраструктуры за счёт средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.
Миша Одинцов
По информации «Акорды», инвестор Svevind Group планирует организовать производство «зелёного» водорода в регионе мощностью два миллиона тонн ежегодно.
Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 гигаватт (ГВт) и произведение электролиза воды 20 ГВт, в основном для экспорта или внутреннего потребления.
Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов. Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области.
Кроме этого запланировано строительство инфраструктуры за счёт средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.
Миша Одинцов