Президент Казахстана обсудил реализацию проекта «зеленого» водорода в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта globalenergyprize.org
Касым-Жомарт Токаев встретился с Вольфгангом Кроппом, генеральным директором Svevind Energy Group, германо-шведской группы компаний, обладающей опытом крупномасштабной разработки и реализации возобновляемых источников энергии.
В ходе встречи с руководством этой компании обсудили вопросы подготовки к реализации проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.
Вот о чем говорил в своем докладе Вольфганг Кропп:
- начались предварительные проектно-изыскательные работы (Pre-FEED) в рамках Инвестиционного соглашения, подписанного в ходе визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в прошлом году;
- проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 гигаватт, а также установки электролиза воды мощностью 20 гигаватт с ежегодной производственной мощностью два миллиона тонн «зеленого» водорода либо 11 миллионов тонн «зеленого» аммиака;
- предварительная сумма инвестиций составляет более 50 миллиардов евро;
- проектная документация будет завершена к 2026 году. Начало строительства инфраструктуры запланировано на 2027 год, а ввод в эксплуатацию – в 2032 году.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременная реализация проекта Hyrasia One имеет стратегическое значение для нашей страны.
Глава государства выразил уверенность, что данный проект станет флагманом развития сферы возобновляемых источников энергии в Казахстане и внесет огромный вклад в достижение цели по углеродной нейтральности.
Напомним, в июле 2021 года, немецкие инвесторы планировали хотели в Мангистау завод по производству зеленого водорода за счет энергии, получаемой от солнца и ветра. Планировалось, что работающий на возобновляемой энергии завод будет производить до двух миллионов тонн зеленого водорода в год с помощью электролизеров.
В июне этого года, депутат актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» высказался о строительстве завода по производству «зелёного» водорода.
В ходе встречи с руководством этой компании обсудили вопросы подготовки к реализации проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.
Вот о чем говорил в своем докладе Вольфганг Кропп:
- начались предварительные проектно-изыскательные работы (Pre-FEED) в рамках Инвестиционного соглашения, подписанного в ходе визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в прошлом году;
- проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 гигаватт, а также установки электролиза воды мощностью 20 гигаватт с ежегодной производственной мощностью два миллиона тонн «зеленого» водорода либо 11 миллионов тонн «зеленого» аммиака;
- предварительная сумма инвестиций составляет более 50 миллиардов евро;
- проектная документация будет завершена к 2026 году. Начало строительства инфраструктуры запланировано на 2027 год, а ввод в эксплуатацию – в 2032 году.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременная реализация проекта Hyrasia One имеет стратегическое значение для нашей страны.
Глава государства выразил уверенность, что данный проект станет флагманом развития сферы возобновляемых источников энергии в Казахстане и внесет огромный вклад в достижение цели по углеродной нейтральности.
Напомним, в июле 2021 года, немецкие инвесторы планировали хотели в Мангистау завод по производству зеленого водорода за счет энергии, получаемой от солнца и ветра. Планировалось, что работающий на возобновляемой энергии завод будет производить до двух миллионов тонн зеленого водорода в год с помощью электролизеров.
В июне этого года, депутат актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» высказался о строительстве завода по производству «зелёного» водорода.