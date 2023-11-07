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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 944

Президент Казахстана обсудил реализацию проекта «зеленого» водорода в Мангистау

Глава государства принял генерального директора Svevind Energy Group Вольфганга Кроппа. Они обсудили вопросы подготовки к реализации проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта globalenergyprize.org
Касым-Жомарт Токаев встретился с Вольфгангом Кроппом, генеральным директором Svevind Energy Group, германо-шведской группы компаний, обладающей опытом крупномасштабной разработки и реализации возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи с руководством этой компании обсудили вопросы подготовки к реализации проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.

Вот о чем говорил в своем докладе Вольфганг Кропп:

- начались предварительные проектно-изыскательные работы (Pre-FEED) в рамках Инвестиционного соглашения, подписанного в ходе визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в прошлом году;
- проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 гигаватт, а также установки электролиза воды мощностью 20 гигаватт с ежегодной производственной мощностью два миллиона тонн «зеленого» водорода либо 11 миллионов тонн «зеленого» аммиака;
- предварительная сумма инвестиций составляет более 50 миллиардов евро;
- проектная документация будет завершена к 2026 году. Начало строительства инфраструктуры запланировано на 2027 год, а ввод в эксплуатацию – в 2032 году.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременная реализация проекта Hyrasia One имеет стратегическое значение для нашей страны.

Глава государства выразил уверенность, что данный проект станет флагманом развития сферы возобновляемых источников энергии в Казахстане и внесет огромный вклад в достижение цели по углеродной нейтральности.

Напомним, в июле 2021 года, немецкие инвесторы планировали хотели в Мангистау завод по производству зеленого водорода за счет энергии, получаемой от солнца и ветра. Планировалось, что работающий на возобновляемой энергии завод будет производить до двух миллионов тонн зеленого водорода в год с помощью электролизеров.

В июне этого года, депутат актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» высказался о строительстве завода по производству «зелёного» водорода.



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Комментарии ( 3 )

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  • Papirosso
 jokerok (Посетители) Сегодня, 23:07
Цитата: Andrew110
По сути Казахстан отдает в аренду на 49 лет половину Мангистауской области, где европейцы, на своих условиях, будут для себя производить водород/аммиак.

Короче мы теперь "местные папуасы" которые сдохнут как сопутствующие потери от всяких выбросов с лапшой на ушах про "зелёный водород и аммиак" на берегу высыхающей лужи.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Дизель
  • Papirosso
 Andrew110 (Посетители) Сегодня, 20:56
Советую всем ознакомиться с рамочным соглашением между Правительством Республики Казахстан и NEH Eurasia GmbH Ссылка
По сути Казахстан отдает в аренду на 49 лет половину Мангистауской области, где европейцы, на своих условиях, будут для себя производить водород/аммиак.
Svevind Energy Group с 2010 года стоит ветропарк Markbygden 1101 можностью 4ГВт, здесь они хотят за 5 лет построить 40ГВт.
 
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  • master_kz
  • Papirosso
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:27
Глава государства выразил уверенность, что данный проект станет флагманом развития сферы возобновляемых источников энергии в Казахстане и внесет огромный вклад в достижение цели по углеродной нейтральности.

"Глава" государства, не проживает на Магышлаке, а выражает такую "уверенность", на очередное убийство флоры и фауны Магышлака, достаточно того ЧТО!, влезли в море нефть "добывать", сейчас хотят запустить "новый проект", под названием "убийство Магышлака"...
Вместо того чтобы выделить средства на ремонт и модернизацию МАЭКа, и взять их у этих зарвавшихся капиталистов, раз свои средства разворовали...
ВСЁ!, купили или ВСЁ!, продали...

Все мы ходим под богом.
 
 

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