Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Июня
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.36 KZT
  • €1 = 492.74 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 198

Сколько стоит жертвенный скот в Мангистау и других регионах

Средняя цена на мелкую овцу в регионе составляет 35-45 тысяч тенге. Об этом сообщается на информационном портале Kazinform.kz.

Фото из архива lada.kz
Курбан-айт в этом году начался сегодня, 28 июня. Жертвоприношения на праздник разрешаются после сегодняшней праздничной молитвы и до вечерней молитвы 30 июня.

Информационный портал Kazinform.kz опубликовал список регионов и цены на скот для жертвоприношения в каждом из них.

В нашей области жертвенную овцу можно купить по цене от 35 до 45 тысяч тенге, овцы крупнее обойдутся в 50-70 тысяч тенге.

Немногим дороже овцы стоят в Кызылорде – крупные особи можно приобрести за 65-70 тысяч тенге.

К празднику выросла цена на жертвенный скот в Атырауской области. Пару недель назад средняя цена овец составляла 55 тысяч тенге. Сегодня крупная овца стоит до 130 тысяч тенге. Цена на крупный рогатый скот выросла с 200 до 400 тысяч тенге.

Дороже всего животные стоят в Алматы - цена на молодого барашка составляет от 70 до 80 тысяч тенге, цена на жертвенную козу - от 40 до 50 тысяч тенге, стоимость крупного рогатого скота начинается от 400 до 450 тысяч тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика