Сколько стоит жертвенный скот в Мангистау и других регионах

Фото из архива lada.kz
Курбан-айт в этом году начался сегодня, 28 июня. Жертвоприношения на праздник разрешаются после сегодняшней праздничной молитвы и до вечерней молитвы 30 июня.
Информационный портал Kazinform.kz опубликовал список регионов и цены на скот для жертвоприношения в каждом из них.
В нашей области жертвенную овцу можно купить по цене от 35 до 45 тысяч тенге, овцы крупнее обойдутся в 50-70 тысяч тенге.
Немногим дороже овцы стоят в Кызылорде – крупные особи можно приобрести за 65-70 тысяч тенге.
К празднику выросла цена на жертвенный скот в Атырауской области. Пару недель назад средняя цена овец составляла 55 тысяч тенге. Сегодня крупная овца стоит до 130 тысяч тенге. Цена на крупный рогатый скот выросла с 200 до 400 тысяч тенге.
Дороже всего животные стоят в Алматы - цена на молодого барашка составляет от 70 до 80 тысяч тенге, цена на жертвенную козу - от 40 до 50 тысяч тенге, стоимость крупного рогатого скота начинается от 400 до 450 тысяч тенге.
Информационный портал Kazinform.kz опубликовал список регионов и цены на скот для жертвоприношения в каждом из них.
В нашей области жертвенную овцу можно купить по цене от 35 до 45 тысяч тенге, овцы крупнее обойдутся в 50-70 тысяч тенге.
Немногим дороже овцы стоят в Кызылорде – крупные особи можно приобрести за 65-70 тысяч тенге.
К празднику выросла цена на жертвенный скот в Атырауской области. Пару недель назад средняя цена овец составляла 55 тысяч тенге. Сегодня крупная овца стоит до 130 тысяч тенге. Цена на крупный рогатый скот выросла с 200 до 400 тысяч тенге.
Дороже всего животные стоят в Алматы - цена на молодого барашка составляет от 70 до 80 тысяч тенге, цена на жертвенную козу - от 40 до 50 тысяч тенге, стоимость крупного рогатого скота начинается от 400 до 450 тысяч тенге.
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