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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 570

На проблемы с поливом пожаловались жители 12 микрорайона Актау

Жители 12 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобами на отсутствие полива. В компании Green City Aktau заявили, что полив внутри микрорайонов осуществляют КСК и ОСИ.

Фото из архива Lada.kz
Жительница 12 микрорайона Актау рассказала, что деревья внутри микрорайона не поливают. Горожане опасаются, что из-за нехватки воды и в условиях сильной жары зелёные насаждения могут погибнуть.

- Деревья сзади 6 дома никто не поливает уже две недели. Непонятно, кто и за что отвечает. В КСК пожимают плечами, мы живём в неведении. Писали ведь, что деньги выделены, и с финансированием проблем нет. В чём проблема просто делать свою работу качественно? - задаётся вопросом жительница Актау.

В компании, занимающейся озеленением, Green City Aktau заявили, что полив внутри микрорайонов осуществляют КСК и ОСИ.

- В 12 микрорайоне Актау насчитывается четыре КСК и ОСИ. Дома № 31,32,33,34,35 обслуживает ТОО «Маңғыстау Бірлік»; дом № 72, 72А - ИП «Чапканов Д.М»; дом №37 ОСИ МЖД, остальные дома обслуживает КСК «Собственник». Со всеми этими организациями нами заключен договор. Это значит, что они оказывают услуги по поливу растений, расход которых мы возмещаем, - сообщили в Green City Aktau.

В случае возникновения вопросов жителей Актау просят обращаться по номеру: +7 747 324 7585.

Отметим, что в течение ближайших пяти лет озеленение Актау будет вестись через механизм государственно-частного партнёрства. Победителем тендера стало ТОО «GreenCityAktau».



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:00
Замкнутый круг-никто ни в чем не виноват и все пожимают плечами и кивают друг на друга...Удобная отмазка!Прикинулись типа пенечками...
 
 

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