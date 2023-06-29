На проблемы с поливом пожаловались жители 12 микрорайона Актау

Жительница 12 микрорайона Актау рассказала, что деревья внутри микрорайона не поливают. Горожане опасаются, что из-за нехватки воды и в условиях сильной жары зелёные насаждения могут погибнуть.



- Деревья сзади 6 дома никто не поливает уже две недели. Непонятно, кто и за что отвечает. В КСК пожимают плечами, мы живём в неведении. Писали ведь, что деньги выделены, и с финансированием проблем нет. В чём проблема просто делать свою работу качественно? - задаётся вопросом жительница Актау.



В компании, занимающейся озеленением, Green City Aktau заявили, что полив внутри микрорайонов осуществляют КСК и ОСИ.



- В 12 микрорайоне Актау насчитывается четыре КСК и ОСИ. Дома № 31,32,33,34,35 обслуживает ТОО «Маңғыстау Бірлік»; дом № 72, 72А - ИП «Чапканов Д.М»; дом №37 ОСИ МЖД, остальные дома обслуживает КСК «Собственник». Со всеми этими организациями нами заключен договор. Это значит, что они оказывают услуги по поливу растений, расход которых мы возмещаем, - сообщили в Green City Aktau.



В случае возникновения вопросов жителей Актау просят обращаться по номеру: +7 747 324 7585.



Отметим, что в течение ближайших пяти лет озеленение Актау будет вестись через механизм государственно-частного партнёрства. Победителем тендера стало ТОО «GreenCityAktau».