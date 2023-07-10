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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 2163

«Обвинения беспочвенные»: в Институте судебной экспертизы Актау прокомментировали заявления сестры погибшей Валерии Шальновой

Руководство Института судебной экспертизы прокомментировало обвинения родных 21-летней Валерии Шальновой, тело которой обнаружили в водозаборном канале 2 июля. Ранее сестра погибшей, Каролина Шальнова, записала видеообращение, в котором выразила недоверие к судмедэкспертам Актау.

фото из открытых источников
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.

- Судмедэксперт дал информацию полиции, что следов насильственной смерти на теле не присутствует. Это полная чушь! Мы лично видели, что у нее был раздроблен нос, многочисленные гематомы по телу, гематома на голове, что были следы удушья на шее. Мы на следующий день, когда поехали на место происшествия, встретили рыбака, который нашел тело, и даже он, не имея компетенции врача либо судмедэксперта или полицейского, сказал о том, что следы на шее у нее были явные, что она вся была в синяках, - заявляла ранее Каролина Шальнова.

Пока тело не захоронено, родственница потребовала, чтобы им прислали специалистов из другого региона и провели независимую экспертизу, так как проводивший вскрытие эксперт, якобы, является другом подозреваемого.

Эти обвинения прокомментировали в Институте судебной экспертизы Мангистауской области.

- Распространяемая информация о том, что вскрытие проводил некий судмедэксперт по имени Эльдар не соответствует действительности. Таких судмедэкспертов у нас нет. Что касается отстранения судмедэксперта, то данное решение принимают органы уголовного преследования. Также в социальных сетях муссируются сведения о том, что гистолог в отпуске - это тоже неправда. Согласно действующему законодательству, срок проведения исследования тела может длиться до 30 дней. Нами назначена комиссия, будут приглашены эксперты из Актюбинской области. Мы предложили адвокату потерпевшей стороны задействовать их представителя. Как правило, это может быть врач, который будет присутствовать во время вскрытия и отбора материалов. У потерпевшей стороны есть такое право, но решение, опять-таки, принимают органы уголовного преследования, - прокомментировали в Институте судебной экспертизы Мангистауской области.

В Институте заявили, что исследование трупа - это комплексная работа, в которой участвуют специалисты-биологи, а также гистологи.

- Речь идет не только о вскрытии тела, но и сборе образцов. Это масштабная работа, которая требует времени. Мы также как и потерпевшая сторона заинтересованы в том, чтобы выяснить истинную причину смерти погибшей. Обвинения, которые муссируются в социальных сетях, беспочвенны. Просим население не распространять недостоверную информацию и верить официальным источникам, - заключили в ведомстве.

Напомним, труп 21-летней девушки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведется по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».

В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».



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Комментарии ( 3 )

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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 17:19
Я извиняюсь, но спрошу: вот, это опшарпанное здание криминального морга в больничном городке 1 мкр. -- это и есть Институт судебной экспертизы Мангистауской области? look Я в шоке! stena Его уже давно надо снести и построить новый! А они из него "Институт"
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 16:38
Просим население не распространять недостоверную информацию и верить официальным источникам, - заключили в ведомстве.

А если у населения не осталось веры в слова официальных источников?
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:22
не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.

- Судмедэксперт дал информацию полиции, что следов насильственной смерти на теле не присутствует. Это полная чушь!


ну так покажите им это Заключение. если оно есть и там всё описано как он говорит почему она заявляет обратное


PS здание конечно у вас ... я не представляю какие там внутри условия
 
 

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