Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Июля
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.34 KZT
  • €1 = 501.73 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 715

В Актау разбирают колесо обозрения для проведения ремонта

Колесо обозрения отремонтируют и вновь запустят в работу. Об этом сообщили в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства Актау.

Фото из открытых источников
По данным городской администрации, колесо обозрения в парке «Акбота» разбирают для проведения ремонта. После ремонта аттракцион вновь заработает.

Владелец колеса обозрения Булат Есеналиев рассказал, какие работы будут проведены.

- Колесо обозрения разбирается для замены центральных подшипников и ревизии узловых соединений. Далее аттракцион будет собран и продолжит работу в штатном режиме, - сказал Булат Есеналиев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лулу (Посетители) Сегодня, 19:48
Нафиг оно вообще нужно?Когда еще работало,все скрипело,устаревшая конструкция,позапрошлый век!На металлолом его!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 19:25

По данным городской администрации, колесо обозрения в парке «Акбота» разбирают.

Что бы отправить назад на Украину в виде металлолома, вместо баурсаков... My Webpage...


Владелец колеса обозрения Булат Есеналиев рассказал...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 19:25
А был ли он… штатный режим ?)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:07
Оно и без ремонта ажиотаж не вызывает. И вообще, изначально неудачно выбрано место для его установки. Его место ближе к набережной
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика