В Актау разбирают колесо обозрения для проведения ремонта

По данным городской администрации, колесо обозрения в парке «Акбота» разбирают для проведения ремонта. После ремонта аттракцион вновь заработает.



Владелец колеса обозрения Булат Есеналиев рассказал, какие работы будут проведены.



- Колесо обозрения разбирается для замены центральных подшипников и ревизии узловых соединений. Далее аттракцион будет собран и продолжит работу в штатном режиме, - сказал Булат Есеналиев.