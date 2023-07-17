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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 408

«Нам нужны наши квартиры»: Возмущенные вкладчики ЖК «Мурагер» пришли в акимат Мангистау

Сегодня, 17 июля, вкладчики жилого комплекса «Мурагер» собрались у здания акимата Мангистауской области с требованием решить проблему долгостроя.

Кадр видео
Вкладчики ЖК пришли в здание акимата Мангистауской области и скандировали: «Ногаев!», требуя, чтобы к ним вышел аким области.

По словам людей, несколько лет их проблема не может сдвинуться с мертвой точки.



- Сегодня мы собрались в акимате региона, но нам толком ничего не могут сказать. Просим Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева посодействовать и помочь нам получить наши квартиры, которые были куплены с большим трудом и терпением, - говорят вкладчики.

Ранее вкладчики ЖК «Мурагер» уже обращались к Президенту с просьбой помочь добиться завершения строительства дома.

По словам людей, в 2020 году более сотни человек вложились в строительство жилого комплекса «Мурагер», но по сей день многоэтажный дом так и не достроили. По словам людей, бывшее руководство присвоило их деньги, а новое не может завершить объект из-за того, что счета компании арестованы.

Как говорят вкладчики, они неоднократно обращались в акиматы Актау и Мангистауской области, прокуратуру области и иные правоохранительные органы. Но в городском акимате и ГАСКе людям лишь сообщили, что у строительной компании ТОО «Интерьер Строй Актау» отсутствуют разрешительные документы.

Обманутые люди отметили, что стройка на данный момент заморожена из-за того, что бывшие учредители и директора сбежали, присвоив деньги вкладчиков.

- Четыре этажа многоквартирного дома уже построены, необходимо достроить последние три этажа. Мы просим Президента вмешаться и решить проблему, - заявляли вкладчики.



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