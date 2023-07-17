«Нам нужны наши квартиры»: Возмущенные вкладчики ЖК «Мурагер» пришли в акимат Мангистау

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Вкладчики ЖК пришли в здание акимата Мангистауской области и скандировали: «Ногаев!», требуя, чтобы к ним вышел аким области.
По словам людей, несколько лет их проблема не может сдвинуться с мертвой точки.
- Сегодня мы собрались в акимате региона, но нам толком ничего не могут сказать. Просим Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева посодействовать и помочь нам получить наши квартиры, которые были куплены с большим трудом и терпением, - говорят вкладчики.
Ранее вкладчики ЖК «Мурагер» уже обращались к Президенту с просьбой помочь добиться завершения строительства дома.
По словам людей, в 2020 году более сотни человек вложились в строительство жилого комплекса «Мурагер», но по сей день многоэтажный дом так и не достроили. По словам людей, бывшее руководство присвоило их деньги, а новое не может завершить объект из-за того, что счета компании арестованы.
Как говорят вкладчики, они неоднократно обращались в акиматы Актау и Мангистауской области, прокуратуру области и иные правоохранительные органы. Но в городском акимате и ГАСКе людям лишь сообщили, что у строительной компании ТОО «Интерьер Строй Актау» отсутствуют разрешительные документы.
Обманутые люди отметили, что стройка на данный момент заморожена из-за того, что бывшие учредители и директора сбежали, присвоив деньги вкладчиков.
- Четыре этажа многоквартирного дома уже построены, необходимо достроить последние три этажа. Мы просим Президента вмешаться и решить проблему, - заявляли вкладчики.
По словам людей, несколько лет их проблема не может сдвинуться с мертвой точки.
- Сегодня мы собрались в акимате региона, но нам толком ничего не могут сказать. Просим Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева посодействовать и помочь нам получить наши квартиры, которые были куплены с большим трудом и терпением, - говорят вкладчики.
Ранее вкладчики ЖК «Мурагер» уже обращались к Президенту с просьбой помочь добиться завершения строительства дома.
По словам людей, в 2020 году более сотни человек вложились в строительство жилого комплекса «Мурагер», но по сей день многоэтажный дом так и не достроили. По словам людей, бывшее руководство присвоило их деньги, а новое не может завершить объект из-за того, что счета компании арестованы.
Как говорят вкладчики, они неоднократно обращались в акиматы Актау и Мангистауской области, прокуратуру области и иные правоохранительные органы. Но в городском акимате и ГАСКе людям лишь сообщили, что у строительной компании ТОО «Интерьер Строй Актау» отсутствуют разрешительные документы.
Обманутые люди отметили, что стройка на данный момент заморожена из-за того, что бывшие учредители и директора сбежали, присвоив деньги вкладчиков.
- Четыре этажа многоквартирного дома уже построены, необходимо достроить последние три этажа. Мы просим Президента вмешаться и решить проблему, - заявляли вкладчики.
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