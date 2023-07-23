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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 571

Мангистауская область может стать больше

Изменить границы нашего региона хочет правительство.

Фото автора
Проект постановления правительства был опубликован на портале «Открытые НПА». В нём говорится об изменении границы Мангистауской области путём включения в территорию региона земель между границей Мангистауской области и исходной линией акватории Каспийского моря. Общая площадь составляет 721940,2365 гектар.

В управлении земельных отношений Мангистауской области сообщили, что в ходе рабочего визита премьер-министра в наш регион в мае прошлого года было поручено проработать этот вопрос.

- Было принято совместное постановление областного акимата и решение областного маслихата «О внесении на рассмотрение в правительство РК предложения об изменении границ Мангистауской области». Определена площадь, составлена ​​схематическая карта с топографическими данными и согласовано с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, - объяснили чиновники.


Проект на портале «Открытые НПА» получил экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей РК, экспертных советов и научной антикоррупционной экспертизы. Он также согласован с Общественным советом нашего региона в июне этого года. 26 июня направлен на согласование в центральные исполнительные органы, при этом получено согласие всех министерств. Министерством юстиции РК были даны замечания, которые устранены и направляются на повторное согласование.

Кроме того, участок, присоединяемый к административному подчинению области, не вызывает изменения границ нашей страны. Он будет относиться к категории земель водного фонда РК.

В каких целях будет использоваться выданный участок, пока неизвестно.

Lada.kz запросила в областном акимате схематическую карту.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:24
Что бы морское дно продать что-ли?
 
 

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