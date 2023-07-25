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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 3297

Ночь в открытом море: стали известны подробности спасения трех девушек из Мангистау

Три девушки из Мангистау сумели выжить после того, как их унесло на 22 километра от берега в районе морского порта, их обнаружили члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот». Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».

фото предоставили в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
Тяга к морским прогулкам сыграла злую шутку с тремя молодыми девушками, жительницами Мангистау. Отдыхая на побережье в районе 51-го километра от Актау, они увлеклись, не повернули вовремя к берегу, а в результате вынуждены были дрейфовать по волнам на надувном матрасе.

- Сообщение о пропаже трех девочек поступило от департамента ЧС по Мангистауской области 24 июля в 21:10. В «Казмортрансфлоте» был созван оперативный штаб по ЧС. В 21:30 сбор оперативного штаба КМТФ, оценив обстановку и погодные условия, начали в срочном порядке рассматривать задействования флота компании, находящегося вблизи данного района. На рейде порта Актау в 30 милях от происшествия находилось судно «Сункар», ожидающее очередности под погрузку. Капитану судна Никитину Ивану Викторовичу дана устная команда в срочном порядке сниматься с якоря и следовать в район происшествия. Расчетное время прибытия 2,5-3 часа. Было запрошено разрешение на съемку с якоря у портовых властей и Морской администрации флага судна. Далее операция проходила совместно с Морской администрацией (МАП). В 06:45 утра 25 июля в процессе поисково-спасательных операций в 22 км от берега экипаж судна «Сункар» под управлением капитана Никитина Ивана Викторовича обнаружил и спас двух девочек 2006 года рождения и одну девочку 2004 года рождения, - сообщили в «Казмортрансфлот».

В общей сложности девушки провели среди волн на надувном матрасе более 9 часов. Их унесло почти на 22 километра от берега. В компании отметили, что поисковая операция затруднялась из-за имеющихся факторов – волны и ветер в темное время суток.

После того, как девушек спасли и подняли на судно, им оказали первую медицинскую помощь. КМТФ благодарит экипаж судна «Сункар» за проявленную работу и планирует представить экипаж к наградам.

Ранее сообщалось, что в Мангистау трех девушек унесло на матрасе в море. К поискам подключали вертолет.

Нынешний «супер-заплыв» трех девушек - не первый случай для Мангистау. В 2017 году в Каспийском море случился куда более продолжительный «плавательный марафон». Мужчина почти трое суток провёл в открытом море, сидя на камере от автомобиля Зил. Абылай Сулейменов рассказал, что вместе с другом решил поплавать ночью. Течением его унесло далеко от берега. Другу Абылая удалось выбраться на сушу. А героя незапланированного плавания из воды вытащили члены экипажа иранского судна.



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Комментарии ( 6 )

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  • babe
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 19:47
Комментаторы читайте лучше, там все нормальным языком написано. Спасли трех, двух 2006 и одну 2004 года.
А вообще-то спасать нужно всех. Но почему-то из них звёзд делают. Хотя по сути штрафануть и их их родителей. Хотя им уже по 20 лет, а ума нету
 
-1
  • DJONSON_ KZ
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  • fox1167
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 18:50
В данной ситуации я вообще не спасал бы этих не умных девчат. Пришло тебе смс о уселении ветра надо сразу было остаться дома а нет они по перлись да ещё куда на 51
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 17:42
Модератор 4,
Хорошо))) Спасибо!
 
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  • babe
  • Белое ☀️
 Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 17:06
Placida,
ДВУХ девочек 2006 года рождения и одну девочку 2004 года рождения

Уважаемая, 2+1=3. Будьте внимательны!
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 17:03
Почему-то пост мой удалили...Третью-то спасли?
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 16:23
что-то не похожа одна 6 летнюю
 
 

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