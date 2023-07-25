Ночь в открытом море: стали известны подробности спасения трех девушек из Мангистау

фото предоставили в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
Тяга к морским прогулкам сыграла злую шутку с тремя молодыми девушками, жительницами Мангистау. Отдыхая на побережье в районе 51-го километра от Актау, они увлеклись, не повернули вовремя к берегу, а в результате вынуждены были дрейфовать по волнам на надувном матрасе.
- Сообщение о пропаже трех девочек поступило от департамента ЧС по Мангистауской области 24 июля в 21:10. В «Казмортрансфлоте» был созван оперативный штаб по ЧС. В 21:30 сбор оперативного штаба КМТФ, оценив обстановку и погодные условия, начали в срочном порядке рассматривать задействования флота компании, находящегося вблизи данного района. На рейде порта Актау в 30 милях от происшествия находилось судно «Сункар», ожидающее очередности под погрузку. Капитану судна Никитину Ивану Викторовичу дана устная команда в срочном порядке сниматься с якоря и следовать в район происшествия. Расчетное время прибытия 2,5-3 часа. Было запрошено разрешение на съемку с якоря у портовых властей и Морской администрации флага судна. Далее операция проходила совместно с Морской администрацией (МАП). В 06:45 утра 25 июля в процессе поисково-спасательных операций в 22 км от берега экипаж судна «Сункар» под управлением капитана Никитина Ивана Викторовича обнаружил и спас двух девочек 2006 года рождения и одну девочку 2004 года рождения, - сообщили в «Казмортрансфлот».
В общей сложности девушки провели среди волн на надувном матрасе более 9 часов. Их унесло почти на 22 километра от берега. В компании отметили, что поисковая операция затруднялась из-за имеющихся факторов – волны и ветер в темное время суток.
После того, как девушек спасли и подняли на судно, им оказали первую медицинскую помощь. КМТФ благодарит экипаж судна «Сункар» за проявленную работу и планирует представить экипаж к наградам.
Ранее сообщалось, что в Мангистау трех девушек унесло на матрасе в море. К поискам подключали вертолет.
Нынешний «супер-заплыв» трех девушек - не первый случай для Мангистау. В 2017 году в Каспийском море случился куда более продолжительный «плавательный марафон». Мужчина почти трое суток провёл в открытом море, сидя на камере от автомобиля Зил. Абылай Сулейменов рассказал, что вместе с другом решил поплавать ночью. Течением его унесло далеко от берега. Другу Абылая удалось выбраться на сушу. А героя незапланированного плавания из воды вытащили члены экипажа иранского судна.
- Сообщение о пропаже трех девочек поступило от департамента ЧС по Мангистауской области 24 июля в 21:10. В «Казмортрансфлоте» был созван оперативный штаб по ЧС. В 21:30 сбор оперативного штаба КМТФ, оценив обстановку и погодные условия, начали в срочном порядке рассматривать задействования флота компании, находящегося вблизи данного района. На рейде порта Актау в 30 милях от происшествия находилось судно «Сункар», ожидающее очередности под погрузку. Капитану судна Никитину Ивану Викторовичу дана устная команда в срочном порядке сниматься с якоря и следовать в район происшествия. Расчетное время прибытия 2,5-3 часа. Было запрошено разрешение на съемку с якоря у портовых властей и Морской администрации флага судна. Далее операция проходила совместно с Морской администрацией (МАП). В 06:45 утра 25 июля в процессе поисково-спасательных операций в 22 км от берега экипаж судна «Сункар» под управлением капитана Никитина Ивана Викторовича обнаружил и спас двух девочек 2006 года рождения и одну девочку 2004 года рождения, - сообщили в «Казмортрансфлот».
В общей сложности девушки провели среди волн на надувном матрасе более 9 часов. Их унесло почти на 22 километра от берега. В компании отметили, что поисковая операция затруднялась из-за имеющихся факторов – волны и ветер в темное время суток.
После того, как девушек спасли и подняли на судно, им оказали первую медицинскую помощь. КМТФ благодарит экипаж судна «Сункар» за проявленную работу и планирует представить экипаж к наградам.
Ранее сообщалось, что в Мангистау трех девушек унесло на матрасе в море. К поискам подключали вертолет.
Нынешний «супер-заплыв» трех девушек - не первый случай для Мангистау. В 2017 году в Каспийском море случился куда более продолжительный «плавательный марафон». Мужчина почти трое суток провёл в открытом море, сидя на камере от автомобиля Зил. Абылай Сулейменов рассказал, что вместе с другом решил поплавать ночью. Течением его унесло далеко от берега. Другу Абылая удалось выбраться на сушу. А героя незапланированного плавания из воды вытащили члены экипажа иранского судна.