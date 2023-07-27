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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 2594

«У них нет нормальной лодки»: Одна из спасённых на Каспии высказалась об инциденте в соцсетях

О происшествии, во время которого троих девушек унесло в море, рассказала одна из спасённых. По её словам, их спас не спасательный отряд, а сотрудники частной компании, которые находились в тот момент на работе. Свое откровение девушка разместила на своей странице в Instagram.

Фото предоставили в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
Одна из спасённых 25 июля трёх девушек, которых унесло в море на надувном матраце, сделала заявление у себя на странице в Instagram. Она рассказала, как, по её мнению, обстояли дела в момент той спасательной операции.

- С нашими спасателями никаких конфликтов не было. Пусть Аллах воздаст им. А они (сотрудники ДЧС-прим.автора) не спасатели. Они «хайпожоры», которые усмехаются над бедой других. Нашим родителям они сказали, что после 20:00 часов поисками заниматься не будут. Наши родители всю ночь стучались во все двери. Нас выручили не спасатели, а сотрудники компании, которые находились на работе. Пусть Аллах воздаст им. Сказать вам, какие у нас спасатели вообще? У них нет нормальной лодки, ни одного бинокля. Брат бегал и спрашивал бинокль у скотоводов. Мы сами видели надувную лодку, на которой спасатели вышли с одного берега и остановились на другом. Они что, только по часам работают? – рассказала девушка.

По её словам, вызволенные из моря ещё не успели встретиться с родными, как спасатели уже опубликовали фото с ними в Instagram.

Стоит отметить, что после спасения один из блогеров города сообщил о требовании родственников спасённых удалить все видео и фотографии из социальных сетей.



Девушка прокомментировала действия своих родных, которые требовали удалить фотографии.

- Теперь задам вопрос - когда утром нас спасли, а все организации, которые закрыли двери после 20 часов и журналисты начали задавать вопросы, как мы себя чувствуем, как нужно было быть нашим родителям, они должны были улыбаться и благодарить всех? Я никого не виню, мы остались живы благодаря Аллаху. Но мы не позволим, чтобы наших родителей оскорбляли. Мне хайп не нужен. Я написала это, чтобы люди поняли, что было и как было, так как поднялся такой скандал, - прокомментировала ситуацию девушка.

Стоить отметить, что после инцидента в Сети завирусился ролик спасенной девушки о ночи в море.



Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло на матраце в море. К поискам подключили вертолёт.

Позже стало известно, что члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот» спасли трёх девушек, которых унесло в море на надувном матраце.

Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».



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Комментарии ( 2 )

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  • Космос
  • babe
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 22:58
mahabbat1985, простите конечно что минуснул, но складывается впечатление что Вы просто не знаете о чем говорите, именно поэтому я люблю старую рекламу жвачки Стиморол (если конечно понимаете о чем это), поэтому менять свое мнение я также не собираюсь, пару слов и сам пойду за Стиморолом lol
Когда мне было 20, у меня был сезон когда я любил плавать, мог два-три км проплыть пару раз за день, причем плавал в глубину моря, вот тогда меня несколько раз вылавливали спасатели и рассказывали что это опасно и что чуть дальше или любое волнение, и заметить человека очень сложно, также я видел их лодки и знаю на что они способны, но я продолжал плавать, только подальше от их станции. Это я к тому что заметить человека на существенном удалении очень сложно без специального оборудования, да и у лодок есть предел, Вы хотя бы знаете их скорость? Поверьте мне, их суда не такие как MCV Sunkar, его я тоже знаю не по наслышке. И один факт об этом судне, его построили за счет не государства и даже не госкомпании, и знаете сколько такое судно стоит?
А по Вашему выходит типа что тут такого, денег много, давайте каждые 10 км поставим пост ЧС и судно вот такое чтоб вытаскивать всяких умников которых от великого ума унесло в море? При этом я не говорю что спасатели у нас идеальные, но даже в США для спасательных операций на море привлекают Береговую Охрану если что так для сведения.
Вы говорите "...без истерики и тихого ужаса совладать собой", Вы видите как они совладают с собой сейчас уже после всех событий? Я не вижу, мои тапочки смеются и щекочут мои ноги. Так вот когда человек боиться сильно, он замолкает, поэтому ужас называют тихим, если знаете о чем я, ведь когда тебе страшно ты орешь, но потом приходит именно он и выбора у них не было. В одном она права, они живы благодаря всевышнему, поэтому должны быть благодарны его воле, а не хайповать понося без разбора, им бы я тоже подарил Стиморол popa Мир всем!
 
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  • Ed Word
  • Tankushka
  • Космос
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  • alixah
  • GIBSON.SG
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 mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 21:51
Ed Word,
Тут нету никакой глупости, такое может случится с каждым из нас и даже с самыми опытными моряками, ну какая может быть безответственность, тут просто молодые девушки, решили искупаться, поплавать и вдруг резко поднялся ветер и их унесло в море. Спасатели для этого и работают, чтобы оперативно спасать, тут один звонок и неужели они не смогли быстро добраться и догнать их на моторной лодке, вроде в тот день море не штормило. Деньги думаю на это на эти дела государством выделяются. Девушки однозначно молодцы, стойко выдержали такое испытание, без истерики и тихого ужаса совладать собой и продержаться в море всю ночь
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 20:37
Хапожером тут можно назвать саму девушку, прославились на всю страну что благодаря своей глупости и безответственности ее же и унесло в море, так теперь еще и других благодаря глупости обвиняет в безответственности, при этом еще хайпиться видосами и статьями, ну и кто тут хайпожор?
Во первых спасатели это не всемогущие существа, а люди, и в плавь не поплывут за километры спасать, а да держать оснащенное всеми системами судно за 50 км от населенного пункта ожидая очередную безответственную жертву тоже глупо. Во вторых, согласно морскому уставу, в спасение вовлекаются все ближайшие суда и в этом ничего такого, тем более что судно новое, оснащено новыми системами, в отличии от лодок.
"...они должны были улыбаться и благодарить всех?" - да, обычно так ведут себя нормальные, не надменные люди, ведь у них радость там где могло быть горе. Обычно в таких ситуациях люди довольствуются и делают садака, а не упомянают имя всевышнего в суе.
Из-за такого вот поведения, многие подумают что не надо было спасать, ведь такое не тонет как известно.
На мой взгляд, нескончаемая глупость, безответственность и невежество вот ключевые слова описывающие ситуацию. Берегите себя и мир всем!
 
 

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