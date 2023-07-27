«У них нет нормальной лодки»: Одна из спасённых на Каспии высказалась об инциденте в соцсетях

Фото предоставили в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
Одна из спасённых 25 июля трёх девушек, которых унесло в море на надувном матраце, сделала заявление у себя на странице в Instagram. Она рассказала, как, по её мнению, обстояли дела в момент той спасательной операции.
- С нашими спасателями никаких конфликтов не было. Пусть Аллах воздаст им. А они (сотрудники ДЧС-прим.автора) не спасатели. Они «хайпожоры», которые усмехаются над бедой других. Нашим родителям они сказали, что после 20:00 часов поисками заниматься не будут. Наши родители всю ночь стучались во все двери. Нас выручили не спасатели, а сотрудники компании, которые находились на работе. Пусть Аллах воздаст им. Сказать вам, какие у нас спасатели вообще? У них нет нормальной лодки, ни одного бинокля. Брат бегал и спрашивал бинокль у скотоводов. Мы сами видели надувную лодку, на которой спасатели вышли с одного берега и остановились на другом. Они что, только по часам работают? – рассказала девушка.
По её словам, вызволенные из моря ещё не успели встретиться с родными, как спасатели уже опубликовали фото с ними в Instagram.
Стоит отметить, что после спасения один из блогеров города сообщил о требовании родственников спасённых удалить все видео и фотографии из социальных сетей.
Девушка прокомментировала действия своих родных, которые требовали удалить фотографии.
- Теперь задам вопрос - когда утром нас спасли, а все организации, которые закрыли двери после 20 часов и журналисты начали задавать вопросы, как мы себя чувствуем, как нужно было быть нашим родителям, они должны были улыбаться и благодарить всех? Я никого не виню, мы остались живы благодаря Аллаху. Но мы не позволим, чтобы наших родителей оскорбляли. Мне хайп не нужен. Я написала это, чтобы люди поняли, что было и как было, так как поднялся такой скандал, - прокомментировала ситуацию девушка.
Стоить отметить, что после инцидента в Сети завирусился ролик спасенной девушки о ночи в море.
Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло на матраце в море. К поискам подключили вертолёт.
Позже стало известно, что члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот» спасли трёх девушек, которых унесло в море на надувном матраце.
Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».
- С нашими спасателями никаких конфликтов не было. Пусть Аллах воздаст им. А они (сотрудники ДЧС-прим.автора) не спасатели. Они «хайпожоры», которые усмехаются над бедой других. Нашим родителям они сказали, что после 20:00 часов поисками заниматься не будут. Наши родители всю ночь стучались во все двери. Нас выручили не спасатели, а сотрудники компании, которые находились на работе. Пусть Аллах воздаст им. Сказать вам, какие у нас спасатели вообще? У них нет нормальной лодки, ни одного бинокля. Брат бегал и спрашивал бинокль у скотоводов. Мы сами видели надувную лодку, на которой спасатели вышли с одного берега и остановились на другом. Они что, только по часам работают? – рассказала девушка.
По её словам, вызволенные из моря ещё не успели встретиться с родными, как спасатели уже опубликовали фото с ними в Instagram.
Стоит отметить, что после спасения один из блогеров города сообщил о требовании родственников спасённых удалить все видео и фотографии из социальных сетей.
Девушка прокомментировала действия своих родных, которые требовали удалить фотографии.
- Теперь задам вопрос - когда утром нас спасли, а все организации, которые закрыли двери после 20 часов и журналисты начали задавать вопросы, как мы себя чувствуем, как нужно было быть нашим родителям, они должны были улыбаться и благодарить всех? Я никого не виню, мы остались живы благодаря Аллаху. Но мы не позволим, чтобы наших родителей оскорбляли. Мне хайп не нужен. Я написала это, чтобы люди поняли, что было и как было, так как поднялся такой скандал, - прокомментировала ситуацию девушка.
Стоить отметить, что после инцидента в Сети завирусился ролик спасенной девушки о ночи в море.
Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло на матраце в море. К поискам подключили вертолёт.
Позже стало известно, что члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот» спасли трёх девушек, которых унесло в море на надувном матраце.
Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».