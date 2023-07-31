Ни тротуара, ни скамеек: что ответили жителям Актау чиновники

- Нет ни должного тротуарного покрытия, ни лавочек, ни урн, - возмущены жители 16 микрорайона.

- Получение положительного заключения экспертизы планируется в августе этого года. После чего будет направлена бюджетная заявка на выделение денежных средств для строительно-монтажных работ, - ответили чиновники.

Жители обратились с просьбой узнать, когда, наконец, благоустроят территорию от перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами до ТРК «Актау».В городском отделе строительства сообщили, что на сегодня разработана проектно-сметная документация по строительству инженерных сетей, автомобильных и пешеходных дорог. Она направлена на рассмотрение государственной экспертизы.