Второй раз за год планируется повышение тарифа на теплоэнергию в Актау

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В Актау в очередной раз пройдут публичные слушания по повышению тарифа на теплоэнергию. Слушания проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.
- Публичные слушания пройдут по поступившей заявке от ТОО «МАЭК» в связи с изменением стоимости электроэнергии и товарного газа, - отметили в ведомстве.
Публичные слушания состоятся 11 августа 2023 года в 11:00 в актовом зале Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности, здание №18/2, 1 микрорайон.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
Напомним, что с 1 апреля 2023 года МАЭКу утвердили повышение тарифов на воду и тепло в Актау.
Таким образом, с 1 апреля 2023 года тарифы для населения составят, без НДС:
- производство тепловой энергии - 2586,79 тенге за 1 Гкал или с ростом на 5,15 процента;
- питьевая вода - 219,84 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 3,96 процента;
- техническая вода - 99,08 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 2,04 процента;
- горячая вода - 193,61 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 5,34 процента.
В том числе, тарифы для юридических лиц и для бюджетных организаций утверждены с ростом от 5 до 7 процентов.
- Публичные слушания пройдут по поступившей заявке от ТОО «МАЭК» в связи с изменением стоимости электроэнергии и товарного газа, - отметили в ведомстве.
Публичные слушания состоятся 11 августа 2023 года в 11:00 в актовом зале Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности, здание №18/2, 1 микрорайон.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
Напомним, что с 1 апреля 2023 года МАЭКу утвердили повышение тарифов на воду и тепло в Актау.
Таким образом, с 1 апреля 2023 года тарифы для населения составят, без НДС:
- производство тепловой энергии - 2586,79 тенге за 1 Гкал или с ростом на 5,15 процента;
- питьевая вода - 219,84 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 3,96 процента;
- техническая вода - 99,08 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 2,04 процента;
- горячая вода - 193,61 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 5,34 процента.
В том числе, тарифы для юридических лиц и для бюджетных организаций утверждены с ростом от 5 до 7 процентов.
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