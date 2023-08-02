Венерологи Мангистау отмечают снижение заболеваемости половыми инфекциями

Всего в этом году зарегистрировано 287 больных.



- Сифилис занимает третью позицию по заболеваемости ИППП, в основном он отмечен среди жителей областного центра и Мунайлинского района, - прокомментировала Татьяна Лаврова.



В настоящее время в диспансере развернуты 40 коек: 25 круглосуточных и 15 дневных. Поликлиника медицинской организации рассчитана на 50 посещений в смену, в одну смену работают четыре врача. При поликлиниках области и в центральных районных больницах открыто по пять кабинетов, в частных учреждениях действует восемь кабинетов. В общей сложности работают 26 врачей-дерматологов: 19 – в государственном секторе, семь – в частных организациях, 14 - в поликлиниках и больницах, пять – в самом диспансере.



Здание областного кожно-венерологического диспансера было построено в 1963 году. По словам Татьяны Лавровой, здание нетиповое, необходим капитальный ремонт или новое здание для диспансера. Директор отметила также недостаточное финансирование и обеспечение материально-технической базы для диагностики кожно-венерологических заболеваний. Одной из проблем является также распространение ИППП среди уязвимых групп населения, т.к. многие не застрахованы.