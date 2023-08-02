Департамент госдоходов Мангистау: Банки будут передавать данные по мобильным переводам

Департамент государственных доходов по Мангистауской области отмечает, что в настоящее время некоторые предприниматели получают плату за проданный товар и услуги с помощью мобильных переводов через личные счета, открытые в банках. Однако данные операции производятся без контрольно-кассовых машин (ККМ) и POS-терминалов, а, соответственно, без выдачи чеков.



- Это является нарушением, за которым предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, а при повторном нарушении штрафа, который составляет от 15 до 50 МРП, в зависимости от субъектности налогоплательщика. Напоминаем, что уплата налогов в соответствии с Конституцией Республики Казахстан является обязанностью каждого предпринимателя, - сообщают в департаменте госдоходов.



Налоговые органы проводят контрольные мероприятия по выявлению теневой предпринимательской деятельности. А банковские организации в период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам, ориентированным на предпринимателей.



- Под контроль подпадают граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц в течение трех последующих календарных месяцев. Для упрощения применения ККМ с 2022 года ведется пилотный проект по объединению функций ККМ с POS-терминалами банков второго уровня. Это позволяет выдавать один чек ККМ и POS-терминала. В пилотном проекте уже участвуют АО «Каспий банк», АО «Халык банк» и АО «Банкцентркредит». Вместе с тем проводится акция «Гражданский контроль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи чеков ККМ. О выявленных нарушениях можно узнать с помощью бесплатного мобильного приложения «Wipon cashback», - сообщили в департаменте.



В ведомстве сообщают, что нарушения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и направлены только на выявление теневой предпринимательской деятельности.



- То есть, физические лица принимают и как и прежде, совершают и используют мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям и по другим жизненным ситуациям, - сообщили в ведомстве.