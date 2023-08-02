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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 284

Меньше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовых отношениях зафиксировано в Мангистау

За полугодие в Казахстане совершено 461 уголовное правонарушение в семейно-бытовой сфере. Мангистау оказался регионом, в котором меньше всего зарегистрировано преступлений в быту, сообщает Ranking.kz.

Фото с сайта zakon.kz
За январь–июнь текущего года, как сообщает Ranking.kz, в Казахстане было совершено 461 уголовное правонарушение в семейно-бытовой сфере - на 1 случай (или на 0,2%) больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере было зафиксировано в Павлодарской области: 45 случаев - на 2,2% меньше, чем годом ранее.

На второй строчке антилидерства расположилась Костанайская область: 42 случая, плюс 5% за год. Далее идёт Алматинская область: 39 случаев против 56 случаев годом ранее, годовое сокращение - на 30,4%. В пятёрке регионов с наибольшим количеством уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались Карагандинская область и Астана: 37 и 33 случая соответственно.

Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Мангистауской (10 случаев), Атырауской и Актюбинской областях (по 11 случаев в каждом из регионов).

Меньше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовых отношениях зафиксировано в Мангистау


Более трети, или 37,1%, всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере по итогам полугодия пришлось на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: 171 случай - на 12,3% меньше, чем годом ранее.

Заметную долю также заняли правонарушения, квалифицированные как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести: 157 случаев, плюс 6,8% за год.

Среди распространённых правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались убийства (51 случай) и неосторожное причинение вреда здоровью (9 случаев).



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Комментарии ( 1 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 13:09
Ага! Ментов хрен заставишь меры принять! Им лишь бы тихо молча! На тормозах спускают. Вот и мало! Хотя теперь должны даже без заявлений дела открывать ...

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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