«КазМунайГаз»: Объем морской транспортировки нефти увеличился

Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ за первое полугодие 2023 года составил 11 миллионов 860 тысяч тонн нефти (494 тысяч баррелей в сутки), увеличившись на 10,1%. Объем добычи попутного и природного газа (до объемов обратной закачки) увеличился на 16,5% до 4 789 млн м³.



- Объем добычи нефти и конденсата на операционных активах увеличился на 0,5% до 6 794 тысяч тонн (272 тысяч баррелей в сутки). Увеличение объемов добычи нефти и конденсата произошло на месторождениях Эмбамунайгаз и Мангистаумунайгаз за счет успешно проведённых геолого-технических мероприятии по бурению, капитальному ремонту скважин и гидравлическому разрыву пласта, - сообщили в компании.



Общий объем магистральной и морской транспортировки нефти увеличился на 5,8% - до 39 миллионов 309 тысяч тонн.



- Объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам увеличился на 4,9% и составил 34 миллиона 73 тысячи тонн. Основной рост обусловлен увеличением объемов транспортировки кашаганской и тенгизской нефти по системе КазТрансОйла в направлении Самары и в систему КТК, а также транспортировки нефти в направлении порта Актау, - сообщили в компании.



Общий объем морской транспортировки нефти увеличился на 12% - до 5 миллионов 235 тысяч тонн, увеличение в отчетном периоде произошло в основном по причине восстановления объемов транспортируемой через КТК нефти по направлению порта Мидия (Румыния) через акваторию Черного моря.



Объем реализации собственной произведенной нефти и газового конденсата КМГ увеличился на 12,5% и составил 12 миллионов 164 тысячи тонн, из которых 65,3% было поставлено на экспорт.



- Поставки на внутренний рынок собственной произведенной нефти и газового конденсата для покрытия потребностей внутреннего рынка составили 4 миллиона 215 тысяч тонн, в том числе поставки сырой нефти операционных активов (Озенмунайгаз, Эмбамунайгаз, Казахтуркмунай и Урихтау Оперейтинг) в объеме 2 миллионов 515 тысяч тонн на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ПКОП) и Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) для дальнейшей переработки нефти и реализации нефтепродуктов, - сообщили в компании.