Не одобряют деятельность: 43% опрошенных жителей недовольны работой акима Актау

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Согласно реформам Президента страны Касым-Жомарта Токаева, следующим этапом политической модернизации страны являются выборы акимов городов и районов, передает Toppress.kz.
В отличие от районов, где сохранены традиционные уклады жизни с более лояльной аудиторией, в крупных городах, особенно в областных центрах, можно предположить, что выборы действительно будут иметь непредсказуемый характер в плане уровня электоральной поддержки действующих акимов.
В целях определения уровня доверия к акимам городов областного значения с 5 по 18 июля 2023 года были проведены социологические исследования по репрезентативной выборке населения городов Кызылорда, Актау, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск, Кокшетау. Основным критерием при выборе данных городов была длительность работы действующего акима и его команды. В исследование попали города, где аким занимает свой пост около года и выше.
Генеральной совокупностью для данного исследования являлось взрослое (18 лет и старше) население шести городов. В качестве основного метода сбора первичной информации выступил массовый опрос населения указанных городов на основе формализованного опросника. Количество опрошенных в каждом городе составило 1200 человек, выборка репрезентативная (суммарное количество опрошенных – 7200 респондентов). Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Также в данных городах были проведены 12 заседаний фокус-групп с участием разных слоев городского населения. Жителям городов по стандартизированной анкете были заданы вопросы о текущей ситуации в городе, уровне его развития, компетенции акимов, а также ряд других вопросов.
Согласно полученным данным, наибольшим одобрением своих горожан пользуется аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Так, 63% опрошенных устькаменогорцев отметили, что в целом одобряют деятельность градоначальника по руководству индустриальным городом страны, тогда как 16% выразили противоположное мнение.
Вторым фаворитом в рейтинге оказался Асылбек Шаменов – аким Кызылорды, находящийся на посту чуть больше года. Более половины (56%) кызылординцев считают, что Шаменов справляется со своими обязанностями. Доля несогласных с данным утверждением и затруднившихся с ответом – по 22%, то есть каждый пятый житель города.
С небольшим отрывом кызылординскому коллеге уступает аким Уральска Миржан Сатканов. Финишировав в данном рейтинге с «бронзой», Сатканов нашел поддержку у 52% своих земляков, однако каждый четвертый опрошенный оценивает работу градоначальника отрицательно (25%).
Акиму Семея Нурбола Нурсагатова политическую симпатию выразили более трети опрошенных семейчан – 39%. Значительная доля (36%) отметили, что не одобряют деятельность акима.
Почти на том же уровне пребывает и оценка работы акима Актау Ербола Избергенова: доля положительных оценок составила 38%, негативных – 43%. Затруднился с ответом каждый пятый житель Актау.
Тепловая карта (см. ниже), составленная на основе оценок участников фокус-групповых дискуссий, служит подтверждением данных массового опроса горожан. Оценка производилась по четырем критериям: работа в социально-экономическом и общественно-политическом направлениях, благоустройство города и открытость. В ходе фокус-групп участников попросили высказать мнение относительно данных параметров.
Так, анализ данных показывает, что социально-экономический вопрос – самый «болезненный» в восприятии участников фокус-групп. В отношении данного параметра респонденты в основном дали «нейтральные» оценки.
Наибольшая доля положительных оценок фиксируется по таким параметрам как «Общественно-политическая обстановка» и «Благоустройство города». По первому параметру отрицательная оценка дана лишь акиму Актау (этому есть объяснение: Мангистауская область – регион с самым высоким уровнем социальной напряженности). Жаксылык Омар, в свою очередь, удостоился нейтральной оценки своих земляков.
«Открытым» признали своего акима устькаменогорцы, тогда как о доступности Изберегенова жители Актау придерживаются ровно противоположного мнения.
Немаловажным является и детализация того, какие социально-демографические группы поддержали или не поддержали своих акимов.
Позитивное отношение к акиму Актау Избергенову в основном наблюдается среди коренных жителей Актау, проживающих в городе с рождения.
По результатам исследования выявлено, что самая острая на текущий момент проблема Актау – водоснабжение. В областном центре Мангистау давно существует водная проблема: дефицит и низкое давление водоснабжения. Раздражение жителей вполне объяснимо: в летний период значительно увеличивается водопотребление (упоминался также износ оборудования на МАЭКе и износ инженерных сетей в городе, достигший своей критической отметки).
В числе основных экологических проблем, отмечаемых жителями, - размещение радиоактивных отходов, накопленные нефтяные отходы, размещение бесхозяйных химических отходов, пыление и несовершенная система управления отходами. Уровень загрязнения города характеризуется как высокий – большое содержание взвешенных частиц (пыли). Также горожане отмечают неприятный запах в областном центре из-за КОС-1 (канализационно-очистных сооружений).
- По итогам корреляционного анализа (проводится для выявления взаимосвязи между двумя или более изучаемыми переменными) было выявлено, что удовлетворенность управленческими решениями или одобрение деятельности акимов в значительной степени прямо пропорционально связана с удовлетворенностью положением дел в городе (социально-экономическая ситуация, благоустройство, инфраструктура и т.д.). Так, респонденты, положительно оценивающие работу градоначальника чаще других, позитивно отзывались и о развитии города, тогда как сомневающиеся в эффективности акима пессимистично относятся и к текущему положению дел в городе. Акимы, набравшиеся более 50%, очевидно, прочувствовали эту корреляцию и смогли выработать правильный алгоритм работы на местах. Это дает им внушительный ресурс доверия и позволит претендовать на успех в случаях прямых выборов. Тем же, кто оказался внизу рейтинга, стоит больше внимания обратить на запросы населения и их своевременные разрешения, - отмечают эксперты Аналитической службы Центра медийных технологий.
В отличие от районов, где сохранены традиционные уклады жизни с более лояльной аудиторией, в крупных городах, особенно в областных центрах, можно предположить, что выборы действительно будут иметь непредсказуемый характер в плане уровня электоральной поддержки действующих акимов.
В целях определения уровня доверия к акимам городов областного значения с 5 по 18 июля 2023 года были проведены социологические исследования по репрезентативной выборке населения городов Кызылорда, Актау, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск, Кокшетау. Основным критерием при выборе данных городов была длительность работы действующего акима и его команды. В исследование попали города, где аким занимает свой пост около года и выше.
Генеральной совокупностью для данного исследования являлось взрослое (18 лет и старше) население шести городов. В качестве основного метода сбора первичной информации выступил массовый опрос населения указанных городов на основе формализованного опросника. Количество опрошенных в каждом городе составило 1200 человек, выборка репрезентативная (суммарное количество опрошенных – 7200 респондентов). Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Также в данных городах были проведены 12 заседаний фокус-групп с участием разных слоев городского населения. Жителям городов по стандартизированной анкете были заданы вопросы о текущей ситуации в городе, уровне его развития, компетенции акимов, а также ряд других вопросов.
Согласно полученным данным, наибольшим одобрением своих горожан пользуется аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Так, 63% опрошенных устькаменогорцев отметили, что в целом одобряют деятельность градоначальника по руководству индустриальным городом страны, тогда как 16% выразили противоположное мнение.
Вторым фаворитом в рейтинге оказался Асылбек Шаменов – аким Кызылорды, находящийся на посту чуть больше года. Более половины (56%) кызылординцев считают, что Шаменов справляется со своими обязанностями. Доля несогласных с данным утверждением и затруднившихся с ответом – по 22%, то есть каждый пятый житель города.
С небольшим отрывом кызылординскому коллеге уступает аким Уральска Миржан Сатканов. Финишировав в данном рейтинге с «бронзой», Сатканов нашел поддержку у 52% своих земляков, однако каждый четвертый опрошенный оценивает работу градоначальника отрицательно (25%).
Акиму Семея Нурбола Нурсагатова политическую симпатию выразили более трети опрошенных семейчан – 39%. Значительная доля (36%) отметили, что не одобряют деятельность акима.
Почти на том же уровне пребывает и оценка работы акима Актау Ербола Избергенова: доля положительных оценок составила 38%, негативных – 43%. Затруднился с ответом каждый пятый житель Актау.
Тепловая карта (см. ниже), составленная на основе оценок участников фокус-групповых дискуссий, служит подтверждением данных массового опроса горожан. Оценка производилась по четырем критериям: работа в социально-экономическом и общественно-политическом направлениях, благоустройство города и открытость. В ходе фокус-групп участников попросили высказать мнение относительно данных параметров.
Так, анализ данных показывает, что социально-экономический вопрос – самый «болезненный» в восприятии участников фокус-групп. В отношении данного параметра респонденты в основном дали «нейтральные» оценки.
Наибольшая доля положительных оценок фиксируется по таким параметрам как «Общественно-политическая обстановка» и «Благоустройство города». По первому параметру отрицательная оценка дана лишь акиму Актау (этому есть объяснение: Мангистауская область – регион с самым высоким уровнем социальной напряженности). Жаксылык Омар, в свою очередь, удостоился нейтральной оценки своих земляков.
«Открытым» признали своего акима устькаменогорцы, тогда как о доступности Изберегенова жители Актау придерживаются ровно противоположного мнения.
Немаловажным является и детализация того, какие социально-демографические группы поддержали или не поддержали своих акимов.
Позитивное отношение к акиму Актау Избергенову в основном наблюдается среди коренных жителей Актау, проживающих в городе с рождения.
По результатам исследования выявлено, что самая острая на текущий момент проблема Актау – водоснабжение. В областном центре Мангистау давно существует водная проблема: дефицит и низкое давление водоснабжения. Раздражение жителей вполне объяснимо: в летний период значительно увеличивается водопотребление (упоминался также износ оборудования на МАЭКе и износ инженерных сетей в городе, достигший своей критической отметки).
В числе основных экологических проблем, отмечаемых жителями, - размещение радиоактивных отходов, накопленные нефтяные отходы, размещение бесхозяйных химических отходов, пыление и несовершенная система управления отходами. Уровень загрязнения города характеризуется как высокий – большое содержание взвешенных частиц (пыли). Также горожане отмечают неприятный запах в областном центре из-за КОС-1 (канализационно-очистных сооружений).
- По итогам корреляционного анализа (проводится для выявления взаимосвязи между двумя или более изучаемыми переменными) было выявлено, что удовлетворенность управленческими решениями или одобрение деятельности акимов в значительной степени прямо пропорционально связана с удовлетворенностью положением дел в городе (социально-экономическая ситуация, благоустройство, инфраструктура и т.д.). Так, респонденты, положительно оценивающие работу градоначальника чаще других, позитивно отзывались и о развитии города, тогда как сомневающиеся в эффективности акима пессимистично относятся и к текущему положению дел в городе. Акимы, набравшиеся более 50%, очевидно, прочувствовали эту корреляцию и смогли выработать правильный алгоритм работы на местах. Это дает им внушительный ресурс доверия и позволит претендовать на успех в случаях прямых выборов. Тем же, кто оказался внизу рейтинга, стоит больше внимания обратить на запросы населения и их своевременные разрешения, - отмечают эксперты Аналитической службы Центра медийных технологий.