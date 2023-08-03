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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 556

В Мангистау управлением по противодействию наркопреступности выявлено 15 нарушений

По итогам проведенного на территории Мангистауской области республиканского оперативно – профилактического мероприятия «Дармек» выявлено 15 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом сообщил Камиль Будайчиев, старший оперуполномоченный по особо важным делам УПН департамента полиции Мангистау.

К.Будайчиев. Фото предоставлено УПН
Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 24 по 28 июля.

- Выявлено три факта незаконного хранения в целях сбыта и сбыт наркотических средств и психотропных веществ. По хранению наркотических средств в особо крупном размере выявлен один факт, два факта по незаконному склонению к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также шесть фактов хранения в небольшом и крупном размере наркотических средств, без цели сбыта, - прокомментировал Камиль Будайчиев.

По линии легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров проверено 14 субъектов: шесть медицинских организаций, пять промышленных предприятий и три аптеки.

- По результатам проведенных проверок выявлено три правонарушения и шесть административных правонарушений. В шести случаях это были нарушения требований по учету и хранению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также нарушения правил технической укрепленности помещений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (НсПвП). Кроме того, выявлены два факта нарушения правил хранения и фармацевтической деятельности и один факт нарушения норм лицензирования деятельности в сфере легального оборота НсПвП. По итогам ОПМ «Дармек» в медицинских организациях, аптеках и промышленных предприятиях изъято и ограничено в обороте 16 060 таблеток наркотических лекарственных средств и 89 тонн 371 кг прекурсоров в общем количестве, - рассказал Камиль Будайчиев.

Материалы по фактам нарушений, как сказал Камиль Будайчиев, направлены в суд и уполномоченные органы для привлечения виновных лиц к установленной ответственности.



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Комментарии ( 2 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 20:26
"Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 24 по 28 июля"- что за маразм? Разве подобные мероприятия не должны проводится ежедневно и круглосуточно?
 
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  • OlegVak
 babe (Посетители) Сегодня, 19:07
Плохо работает управление, если так мало выявлено и так много распространителей закладок
 
 

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