В Мангистау управлением по противодействию наркопреступности выявлено 15 нарушений

Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 24 по 28 июля.



- Выявлено три факта незаконного хранения в целях сбыта и сбыт наркотических средств и психотропных веществ. По хранению наркотических средств в особо крупном размере выявлен один факт, два факта по незаконному склонению к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также шесть фактов хранения в небольшом и крупном размере наркотических средств, без цели сбыта, - прокомментировал Камиль Будайчиев.



По линии легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров проверено 14 субъектов: шесть медицинских организаций, пять промышленных предприятий и три аптеки.



- По результатам проведенных проверок выявлено три правонарушения и шесть административных правонарушений. В шести случаях это были нарушения требований по учету и хранению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также нарушения правил технической укрепленности помещений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (НсПвП). Кроме того, выявлены два факта нарушения правил хранения и фармацевтической деятельности и один факт нарушения норм лицензирования деятельности в сфере легального оборота НсПвП. По итогам ОПМ «Дармек» в медицинских организациях, аптеках и промышленных предприятиях изъято и ограничено в обороте 16 060 таблеток наркотических лекарственных средств и 89 тонн 371 кг прекурсоров в общем количестве, - рассказал Камиль Будайчиев.



Материалы по фактам нарушений, как сказал Камиль Будайчиев, направлены в суд и уполномоченные органы для привлечения виновных лиц к установленной ответственности.