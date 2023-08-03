Проект расчёта дифференцированных тарифов на теплоснабжение представило ТОО «МАЭК»

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Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» представило проект расчета дифференцированных тарифов на услуги по снабжению тепловой энергией. В нем указано, что предприятие планирует увеличить тариф для населения, не имеющих общедомовые приборы учёта в своих домах до 3 900,82 тенге/Гкал, что вкупе с передачей и техническими потерями составит в конечном счете 5 412,07 тенге/Гкал с НДС.
В пояснительной записке, представленной товариществом, говорится о причинах повышения платы за услуги по теплоснабжению: из-за низкого тарифа производство тепловой энергии стало убыточным за последние несколько лет. У предприятия нет средств на финансирование затрат, а также на модернизацию оборудования. Отмечено, что это может привести к значительному повышению риска в отопительный сезон.
Ещё одна из причин - повышение цен на газ, который является основой ценообразования на все энергоресурсы, производимые на предприятии.
Полностью ознакомиться с проектом можно на сайте базы «Монополист».
О том, что думает о повышении тарифов население, станет известно на общественных слушаниях, которые пройдут 11 августа.
В пояснительной записке, представленной товариществом, говорится о причинах повышения платы за услуги по теплоснабжению: из-за низкого тарифа производство тепловой энергии стало убыточным за последние несколько лет. У предприятия нет средств на финансирование затрат, а также на модернизацию оборудования. Отмечено, что это может привести к значительному повышению риска в отопительный сезон.
Ещё одна из причин - повышение цен на газ, который является основой ценообразования на все энергоресурсы, производимые на предприятии.
Полностью ознакомиться с проектом можно на сайте базы «Монополист».
О том, что думает о повышении тарифов население, станет известно на общественных слушаниях, которые пройдут 11 августа.
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