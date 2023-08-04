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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 188

Прямые авиарейсы между Актау и Уральском возобновлены

Компания Fly Arystan будет выполнять полёты на воздушных судах Airbus A320, которые вмещают до 180 пассажиров. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Фото из архива Lada.kz
Рейсы будут осуществляться из Международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой два раза в неделю - по четвергам и субботам.

Полёты в Актау будет выполнять авиакомпания Fly Arystan на 180-местных воздушных судах Airbus А320. Рейсы запланированы до октября включительно.

- Благодаря тому, что рейс Актау - Уральск выполняется без пересадок, можно существенно сэкономить время путешествия. Авиакомпания FlyArystan является бюджетной, а это значит, что её билеты стоят недорого, - говорится в сообщении авиакомпании.

В Fly Arystan отметили, что стоимость билета на Актау-Уральск начинается от 9 300 тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:51
Хорошая новость, востребованное направление. Раньше было 6 рейсов в неделю, правда борты были меньше, но никогда не было пустых бортов, кажется 3 раза в неделю будет самым оптимальным вариантом или поменять дни полетов, а то как то через день, потом 4 дня перерыв. Мир всем!
 
 

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