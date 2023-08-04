Прямые авиарейсы между Актау и Уральском возобновлены

Рейсы будут осуществляться из Международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой два раза в неделю - по четвергам и субботам.



Полёты в Актау будет выполнять авиакомпания Fly Arystan на 180-местных воздушных судах Airbus А320. Рейсы запланированы до октября включительно.



- Благодаря тому, что рейс Актау - Уральск выполняется без пересадок, можно существенно сэкономить время путешествия. Авиакомпания FlyArystan является бюджетной, а это значит, что её билеты стоят недорого, - говорится в сообщении авиакомпании.



В Fly Arystan отметили, что стоимость билета на Актау-Уральск начинается от 9 300 тенге.