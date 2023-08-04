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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:58

Просмотров: 809

Сроки подготовки оборудования на МАЭКе к отопительному сезону не соблюдаются – Министерство энергетики

На предприятии начаты работы по строительству новых и увеличению мощности действующих опреснительных установок. Об этом сообщает Министерство энергетики РК.

Фото предоставили в Минэнерго
По поручению министра энергетики на МАЭКе состоялось выездное совещание координационного штаба по подготовке энергообъектов Мангистауской области к предстоящему отопительному периоду.

С докладом о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду и развития на энергопредприятии выступил генеральный директор ТОО «МАЭК» Жасулан Суюнчалиев. Он сообщил о краткосрочных предпринимаемых мерах в рамках выделенных средств из областного бюджета и резерва правительства, ознакомил с долгосрочными перспективами по модернизации энергокомбината. Кроме того, было отмечено, что в этом году на предприятии начаты работы по строительству новых и увеличению производительности действующих опреснительных установок.

Также о текущей ситуации доложил заместитель председателя комитета энергонадзора Илья Рожков. Отмечены несоблюдение сроков ремонтных работ по основному оборудованию, которые негативно отражаются на готовности к несению зимних нагрузок.

В ходе посещения ТЭЦ члены штаба ознакомились с ходом ремонтных работ. Обсуждены планы по среднесрочному развитию и вопросы их финансирования. Будет подготовлен план мероприятий по развитию энергокомбината в целом, в том числе с привлечением инвесторов.

Комитету энергонадзора поручено усилить контроль за сроками работ с участием в региональном оперативном штабе по подготовке к отопительному периоду акимата.



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Комментарии ( 1 )

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  • Белое ☀️
  • Шевченко 81
  • Papirosso
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:22
Оказывается развалить МАЭК легче чем поднять до приемлемого уровня.
А про виновных мы так и не знаем, никто не наказан, виновных нет.
Страна должна знать своих "героев", иначе так и будет продолжаться до полного краха.
 
 

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