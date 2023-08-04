Сроки подготовки оборудования на МАЭКе к отопительному сезону не соблюдаются – Министерство энергетики

По поручению министра энергетики на МАЭКе состоялось выездное совещание координационного штаба по подготовке энергообъектов Мангистауской области к предстоящему отопительному периоду.



С докладом о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду и развития на энергопредприятии выступил генеральный директор ТОО «МАЭК» Жасулан Суюнчалиев. Он сообщил о краткосрочных предпринимаемых мерах в рамках выделенных средств из областного бюджета и резерва правительства, ознакомил с долгосрочными перспективами по модернизации энергокомбината. Кроме того, было отмечено, что в этом году на предприятии начаты работы по строительству новых и увеличению производительности действующих опреснительных установок.



Также о текущей ситуации доложил заместитель председателя комитета энергонадзора Илья Рожков. Отмечены несоблюдение сроков ремонтных работ по основному оборудованию, которые негативно отражаются на готовности к несению зимних нагрузок.



В ходе посещения ТЭЦ члены штаба ознакомились с ходом ремонтных работ. Обсуждены планы по среднесрочному развитию и вопросы их финансирования. Будет подготовлен план мероприятий по развитию энергокомбината в целом, в том числе с привлечением инвесторов.



Комитету энергонадзора поручено усилить контроль за сроками работ с участием в региональном оперативном штабе по подготовке к отопительному периоду акимата.