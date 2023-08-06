«Возродить» детские площадки просят жители Актау

Жители дома №5 в 11 микрорайоне боятся отпускать своих детей на площадку, потому что кругом из плит торчит арматура. В вечернее время здесь небезопасно появляться и взрослым.Подобная площадка, требующая ремонта, расположена у дома №12 в 11 микрорайоне. Родители дошколят тоже просят обратить на нее внимание властей.В городском отделе ЖКХ сообщили, что в этом году на установку детских площадок по данным адресам денежные средства не предусмотрены, однако они включены в список требуемых обновлений.