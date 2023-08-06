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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:54

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«Возродить» детские площадки просят жители Актау

Благоустроить две игровые площадки просят жители 11 микрорайона. Чиновники ответили на просьбу горожан.

Фото жителей дома №5 в 11 микрорайоне
Жители дома №5 в 11 микрорайоне боятся отпускать своих детей на площадку, потому что кругом из плит торчит арматура. В вечернее время здесь небезопасно появляться и взрослым.

«Возродить» детские площадки просят жители Актау

«Возродить» детские площадки просят жители Актау


Подобная площадка, требующая ремонта, расположена у дома №12 в 11 микрорайоне. Родители дошколят тоже просят обратить на нее внимание властей.

«Возродить» детские площадки просят жители Актау

В городском отделе ЖКХ сообщили, что в этом году на установку детских площадок по данным адресам денежные средства не предусмотрены, однако они включены в список требуемых обновлений.



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