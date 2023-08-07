Увеличится объём отгрузки нефти: в Актау планируют восстановить два недействующих причала в порту

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Как сообщает Inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, наша страна намерена восстановить два недействующих причала в порту Актау, что позволит отгружать порядка 12,5 миллиона тонн нефти в год. Текущая мощность порта, как уточнили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, (причалы №№4, 5 и 8) дает возможность отгружать около 7,5 миллиона тонн нефти в год.
- В рамках дорожной карты по развитию маршрутов транспортировки нефти на экспорт планируется принятие мер по реконструкции нефтяных причалов №№9 и 10 акционерного общества «НК «Актауский морской торговый порт». Срок реализации - 2023-2025 годы, - говорится в ответе министерства на запрос агентства.
Девять лет назад нефтеналивные причалы №№9 и 10 были выведены из эксплуатации в связи с износом инфраструктуры. Для их восстановления требуется ремонт как самих причалов, так и нефтепроводов, и сопутствующего оборудования. Также в министерстве отметили, что все еще продолжаются дноуглубительные работы в связи с падением уровня Каспийского моря.
- В рамках дорожной карты по развитию маршрутов транспортировки нефти на экспорт планируется принятие мер по реконструкции нефтяных причалов №№9 и 10 акционерного общества «НК «Актауский морской торговый порт». Срок реализации - 2023-2025 годы, - говорится в ответе министерства на запрос агентства.
Девять лет назад нефтеналивные причалы №№9 и 10 были выведены из эксплуатации в связи с износом инфраструктуры. Для их восстановления требуется ремонт как самих причалов, так и нефтепроводов, и сопутствующего оборудования. Также в министерстве отметили, что все еще продолжаются дноуглубительные работы в связи с падением уровня Каспийского моря.
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