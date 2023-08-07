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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:05

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Увеличится объём отгрузки нефти: в Актау планируют восстановить два недействующих причала в порту

Планы по реконструкции причалов входят в дорожную карту по развитию маршрутов транспортировки нефти на экспорт. Президент РК ранее уже поручил провести диверсификацию экспортных направлений перевозки казахстанской нефти. Об этом сообщается на деловом информационном портале Inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Как сообщает Inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, наша страна намерена восстановить два недействующих причала в порту Актау, что позволит отгружать порядка 12,5 миллиона тонн нефти в год. Текущая мощность порта, как уточнили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, (причалы №№4, 5 и 8) дает возможность отгружать около 7,5 миллиона тонн нефти в год.

- В рамках дорожной карты по развитию маршрутов транспортировки нефти на экспорт планируется принятие мер по реконструкции нефтяных причалов №№9 и 10 акционерного общества «НК «Актауский морской торговый порт». Срок реализации - 2023-2025 годы, - говорится в ответе министерства на запрос агентства.

Девять лет назад нефтеналивные причалы №№9 и 10 были выведены из эксплуатации в связи с износом инфраструктуры. Для их восстановления требуется ремонт как самих причалов, так и нефтепроводов, и сопутствующего оборудования. Также в министерстве отметили, что все еще продолжаются дноуглубительные работы в связи с падением уровня Каспийского моря.



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