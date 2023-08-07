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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:01

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Казахстанский экспорт планируют отправлять на рынки стран Персидского залива через порт Курык

Запуск совместного предприятия с Abu Dhabi Ports может создать кратчайший прямой путь доставки казахстанских экспортных грузов на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и побережья Восточной Африки. Возможность его создания обсудили министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и руководитель Simatech Shipping & Forwarding (входит в группу ADP) Давуд Тафти. Об этом сообщается на сайте министерства.

Иллюстративное фото. Автор: Сергей Кораблев
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан планирует запустить совместное предприятие с Abu Dhabi Ports. Основная задача проекта – поставка сельскохозяйственных товаров из казахстанского порта Курык в страны Персидского залива через порты Амирабад и Бендер-Аббас (Иран). Новый маршрут может открыть беспрецедентные возможности казахстанским экспортерам: три дня через Иран с доступом в вышеуказанные иранские порты, а также Бендер-Хомейни и Чабахар, порты Объединенных Арабских Эмиратов – Халифа и Фуджейра, и, далее во все порты Индии, Пакистана, Дальнего Востока и восточного побережья Африки. При этом не исключается возможность доставки товаров в европейские страны.

Во время встречи стороны обсудили варианты маршрутов доставки грузов по Каспийскому морю в Исламскую Республику Иран с возможностью дальнейшего транзита в страны Персидского залива. По словам СЕО Simatech Shipping & Forwarding Давуда Тафти, компания уже закупила четыре судна с грузоподъемностью 7 500 тонн каждое. Водоизмещение судов составляет шесть метров, они способны перевозить насыпные, контейнерные, а также генеральные грузы. В данное время судна находятся в порту Амирабад (на севере округа Бехшар, Иран).

- Базовыми портами станут Курык (Казахстан) и Халифа (ОАЭ). Эти два порта будут связаны всей необходимой инфраструктурой и обеспечены техникой, что даст казахстанским экспортерам возможность пересечь Иран за два-три дня, - говорится в сообщении министерства.

Ранее, в апреле 2023 года в ходе визита Премьер-Министра Республики Казахстан в Иран было подписано соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад. В рамках реализации достигнутых договоренностей в этих портах завершаются работы по строительству инфраструктуры для зерновых терминалов.

Справочно: Simatech Shipping & Forwarding является ведущей судовой управляющей компанией в Персидском заливе. Имеет большой флот, занимается поставками грузов из Ирана в арабские страны, Индию, Африку и Китай. Компания также имеет ряд коммерческих портов и терминалов в арабских странах.



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