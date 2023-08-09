Нужно ли оплачивать ОСМС военным и солдатам армии, рассказали в Мангистауском филиале фонда

Военнослужащие, со слов Елдеша Космаганбетова, директора Мангистауского филиала, получают медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования. Оплату за медицинские услуги, оказанные в рамках этих двух пакетов, организациям здравоохранения производит Фонд социального медицинского страхования.



Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», военнослужащие освобождены от взносов и отчислений ОСМС, то есть работодатели не производят удержаний из их заработной платы.



Учет военнослужащих в системе ОСМС осуществляется через информационную систему «Специальный учет лиц», из которого Фонд социального медицинского страхования получает сведения по военнослужащим, работникам правоохранительных и специальных государственных органов с указанием ИИН. Данные по ним вносят сотрудники воинских частей, органов военного управления. После того, как в системе Фонда появляется ИИН военнослужащего, он становится автоматически застрахованным и освобождается от оплаты взносов и отчислений.



- В соответствии со статьями 50 и 52 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», военно-медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь лицам, уволенным с воинской службы и членам семей военнослужащих в системе обязательного социального медицинского страхования. Для этого создана необходимая нормативная правовая база, - пояснил Елдеш Космаганбетов.



По словам Елдеша Сахановича, военно-медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь в рамках перечня ГОБМП и в системе ОСМС не только действующим военнослужащим, но и уволенным из воинской службы, лицам, заболевшим при исполнении обязанностей воинской службы, а также проработавшим 20 и более лет членам семей военнослужащих.



- Оказание медицинской помощи военнослужащим в сети гражданского здравоохранения осуществляется также, как и всему населению страны, в поликлинике по месту прикрепления. Согласно действующему законодательству, члены семей военнослужащих по контракту, а также лица, уволенные из воинской службы, получают амбулаторно-поликлиническую помощь в зарегистрированных организациях здравоохранения. Кроме того, при наличии договора совместного исполнения между военно-медицинскими учреждениями и поликлиникой по прикреплению участковый врач выдает направление на получение консультативно-диагностической помощи, – прокомментировал Елдеш Космаганбетов.



Плановая стационарная госпитализация лиц данной категории в военно-медицинские учреждения осуществляется в поликлинике по месту регистрации через портал «Бюро госпитализации». В экстренных случаях госпитализация проводится по скорой медицинской помощи или по самостоятельному обращению.



Нужно ли платить взносы тем, кто проходит службу в армии?



Солдаты, проходящие срочную воинскую службу в Вооруженных Силах РК, также освобождены от оплаты взносов и отчислений на этот период. То есть, граждане, которые работали и ушли в армию, не должны уплачивать взносы и отчисления в течение года службы в армии и за ними не должна образовываться задолженность.



Данные о солдатах передаются органами обороны. Если по каким-либо причинам данные не были отправлены вовремя, возникнет задолженность. В этом случае необходимо написать заявление на имя председателя правления Фонда социального медицинского страхования об аннулировании задолженности, приложив отсканированный военный билет для подтверждения срока прохождения службы, и отправить на электронный адрес: kanc@fms.kz.



Если за служившего в армии в этот период оплатили взносы, можно подать заявление на возврат ошибочно уплаченных взносов через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».



Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, вы можете обратиться в «Службу поддержки пациентов» в своей клинике. Если разрешить ситуацию на месте не удалось, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобным для вас каналам связи:



• мобильное приложение Qoldau 24/7,

• официальный сайт fms.kz

• @SaqtandyrýBot в Telegram

• Контакт-центр 1414.



Проверить свой статус в системе медицинского страхования и получить информацию о произведенных выплатах можно на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в системе обязательного социального медицинского страхования в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов».