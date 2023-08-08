В Мангистау около 70 кг наркотиков изъято полицейскими с начала года

В регионе зарегистрировано 29 фактов сбыта, восемь фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, два факта контрабанды, четыре случая культивирования и два случая склонения к употреблению наркотиков.



- Зафиксировано также 142 уголовных наркопроступков, связанных с хранением в небольших и крупных размерах наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 68 киллограммов 892 грамм различного вида наркотических средств. В том числе 64 киллограмма 652 грамма «марихуаны»; 3 ккиллограмма 430 граммов синтетических наркотиков (мефедрон, альфа-PVP и др.), 684 грамма «гашиша» и 126 граммов «опия», - прокомментировал Камиль Будайчиев.



По словам Камиля Будайчиева, выявлено и уничтожено 350 граффити с рекламой наркотиков в общественных местах областного центра, закрыто 65 интернет-сайтов (телеграмм групп), занимающихся рекламой и продажей наркотических средств и их аналогов.



- По линии профилактики наркомании проведено 190 мероприятий среди учащихся школ и колледжей и их родителей. Еще раз призываем молодежь не поддаваться соблазну, уговору наркодилеров, беречь свое здоровье и жизнь, чтобы избежать трагедии, - подчеркнул Камиль Будайчиев.