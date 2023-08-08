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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 573

В Мангистау около 70 кг наркотиков изъято полицейскими с начала года

По итогам семи месяцев текущего года, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности (УПН) департамента полиции Мангистауской области выявлено 187 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято более 68 кг наркотических средств. Об этом проинформировал Камиль Будайчиев, старший уполномоченный по особо важным делам УПН.

К.Будайчиев. Фото предоставлено УПН
В регионе зарегистрировано 29 фактов сбыта, восемь фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, два факта контрабанды, четыре случая культивирования и два случая склонения к употреблению наркотиков.

- Зафиксировано также 142 уголовных наркопроступков, связанных с хранением в небольших и крупных размерах наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 68 киллограммов 892 грамм различного вида наркотических средств. В том числе 64 киллограмма 652 грамма «марихуаны»; 3 ккиллограмма 430 граммов синтетических наркотиков (мефедрон, альфа-PVP и др.), 684 грамма «гашиша» и 126 граммов «опия», - прокомментировал Камиль Будайчиев.

По словам Камиля Будайчиева, выявлено и уничтожено 350 граффити с рекламой наркотиков в общественных местах областного центра, закрыто 65 интернет-сайтов (телеграмм групп), занимающихся рекламой и продажей наркотических средств и их аналогов.

- По линии профилактики наркомании проведено 190 мероприятий среди учащихся школ и колледжей и их родителей. Еще раз призываем молодежь не поддаваться соблазну, уговору наркодилеров, беречь свое здоровье и жизнь, чтобы избежать трагедии, - подчеркнул Камиль Будайчиев.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:57
В регионе зарегистрировано 29 фактов сбыта, восемь фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, два факта контрабанды, четыре случая культивирования и два случая склонения к употреблению наркотиков.

А!, при такой жизни на Магышлаке, одна радость осталась...

, беречь свое здоровье и жизнь, чтобы избежать трагедии, - подчеркнул Камиль Будайчиев.

ЧТО очень сомнительно ВСЕ!, это понимают...

Все мы ходим под богом.
 
 

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