Димаш Кудайберген запустил челлендж в честь Дня рождения Абая

Казахстанский певец Димаш Кудайберген запустил на своей странице в Instagram челлендж в честь Дня рождения Абая.- Вам достаточно прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хэштегом #AbayChallenge. Надеюсь на вашу активность, друзья.По инициативе Токаева в Казахстане 10 августа отмечается День Абая.