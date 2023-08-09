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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:50

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Появился новый перечень ветеринарных клиник для чипирования домашних животных в Актау

Измененный список объектов, где можно провести чипирование своего домашнего питомца, предоставили в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта vetexpert33.ru
Ранее предоставленный список оказался устаревшим. В управлении сельского хозяйства региона пояснили, что изменения в перечень не вносились, так как субъекты, указанные в списке, значились действующими.

- Некоторые организации своевременно не информировали соответствующий орган о прекращении или изменении своей деятельности. После проверки предоставлен обновленный список ветеринарных клиник и аптек, где можно произвести чипирование и регистрацию домашних животных, - пояснили в управлении сельхоза.

Где в Мангистау можно чипировать своего питомца:

- «Доктор Вет», ИП Кудайбергенов, микрорайон Шыгыс-3, здание №170, тел.: 8 (747) 125 6778;
- ИП «Алешина Елена Викторовна», 31А микрорайон, здание №4 и 16 микрорайон, здание №91 тел.: 8 (701) 738 4168;
- ИП «Простетова», ПК Урожай 94, тел.: 8 (701) 280 3320;
- «Живой мир», 27 микрорайон, дом №67, тел.: 8 (700) 430 8087;
- Ветеринарная клиника ИП «Zoo-лекарь», Тупкараганский район, село Акшукур, тел.: 8 (701) 252 6113.

Из шести клиник корреспондентам Lada.kz ответили в четырех. Цены на чипирование с регистрацией в ИС TANBA стоит от трех до четырех тысяч тенге. Эта же процедура в одной из ветеринарных клиник в ИС Animal ID обойдется в восемь тысяч тенге.

Напомним, ранее в управлении сельского хозяйства предоставили устаревший перечень ветеринарных клиник и аптек.



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