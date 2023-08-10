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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 1588

Антикор: В Мангистау 21 участок на побережье Каспия незаконно передали частным лицам

Сотрудники антикоррупционной службы провели анализ в сфере земельных отношений. Специализированный межрайонный экономический суд признал действия местных властей незаконными, а участки возвращают государству.

Фото из архива Lada.kz
Антикоррупционная служба по Мангистауской области провела внешний анализ коррупционных рисков в сфере земельных отношений.

По данным ведомства, 21 земельный участок для развития туризма на побережье Каспийского моря был предоставлен в пользование незаконно. Из них 11 земельных участков площадью 4,2 га, рыночная стоимость которых составляет порядка одного миллиарда тенге, возвращены судом государству. Остальные находятся на рассмотрении в суде.

В антикоре подробно рассказали о ситуации с земельным участком в районе Шыгыс-3.

- По результатам установлено, что постановлением акимата города от 2021 года 13 соток земельного участка, предназначенного для строительства автодороги в районе Шыгыс-3 города Актау, кадастровая стоимость которого составляет 4,5 млн. тенге, необоснованно переданы физическому лицу. Однако в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Земельного кодекса РК дороги общего пользования не подлежат передаче. Впоследствии данный земельный участок был выставлен на продажу на сайте «крыша.kz» за 55 млн. тенге. Согласно представлению антикоррупционной службы, областным департаментом земельных ресурсов подан иск в суд о прекращении процесса продажи и возврате земли государству, - говорится в сообщении ведомства.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области договор о предоставлении земельного участка физическому лицу акиматом города признан недействительным и участок был возвращен государству.



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Комментарии ( 6 )

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  • ЛШП
 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:50
И?....
Тут же понаехала строительная техника и начала всё сносить? Простое сотрясание воздуха - коттеджи как стояли, так и будут стоять. Всем известно, что там живут не простые горожане.
 
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  • Placida
  • Кинст
  • rastolkuy
  • ЛШП
 spamregg (Посетители) Сегодня, 12:31
Показуха. Все люди знают как у нас работает всё и кто кого покрывает. Позор.
 
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  • ЛШП
  • Галина63
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 babe (Посетители) Сегодня, 11:22
Что то мало вернули! У остальных крыша была лучше ?
 
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  • Adai11
  • Белое ☀️
  • ЛШП
  • Галина63
  • Sportikus
  • spamregg
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  • Кинст
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 motor (Посетители) Сегодня, 11:20
И что, какое наказание грозит местным властям за незаконное передачу, а конкретнее продажу? Или простят?
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 11:04
... И море еще есть)
 
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 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 10:37
Фото классное - ещё нет убогой и опасной тропы, а незаконное строительство коттеджей на скале только началось и ещё была надежда на справедливый снос. Но увы.
 
 

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