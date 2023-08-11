Водителей Актау приглашают на неформальную встречу с полицейскими

Жителей Актау приглашают принять участие в неформальной встрече с полицейскими, где будут обсуждать важные вопросы безопасности на дорогах.



На этой встрече, как говорят в полиции, соберутся владельцы транспортных средств, особенно часто выезжающие в дальние поездки, а также водители мотоциклов и мопедов.



Представители полиции расскажут о текущих мерах, которые предпринимаются для обеспечения безопасности на дорогах.



- Мы приглашаем как жителей, так и гостей Актау присоединиться к этой важной встрече. Ваши мнения, опыт и предложения имеют огромное значение. Вместе мы можем сделать наши дороги безопаснее для всех! Не упустите возможность внести свой вклад в безопасность на дорогах, - говорится в сообщении полицейского ведомства.



Встреча состоится 11 августа в 21:00 на площадке торгового центра «Хазар» в 31 микрорайоне Актау.