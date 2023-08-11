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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:07

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Водителей Актау приглашают на неформальную встречу с полицейскими

Жители и гости Актау смогут внести свои предложения по вопросам безопасности на дорогах. Встреча с полицейскими состоится 11 августа в 21:00 около торгового центра «Хазар» в 31 микрорайоне Актау.

Фото: Polisia.kz
Жителей Актау приглашают принять участие в неформальной встрече с полицейскими, где будут обсуждать важные вопросы безопасности на дорогах.

На этой встрече, как говорят в полиции, соберутся владельцы транспортных средств, особенно часто выезжающие в дальние поездки, а также водители мотоциклов и мопедов.

Представители полиции расскажут о текущих мерах, которые предпринимаются для обеспечения безопасности на дорогах.

- Мы приглашаем как жителей, так и гостей Актау присоединиться к этой важной встрече. Ваши мнения, опыт и предложения имеют огромное значение. Вместе мы можем сделать наши дороги безопаснее для всех! Не упустите возможность внести свой вклад в безопасность на дорогах, - говорится в сообщении полицейского ведомства.

Встреча состоится 11 августа в 21:00 на площадке торгового центра «Хазар» в 31 микрорайоне Актау.



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