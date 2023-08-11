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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 1582

Несколько сел остались без электричества: энергоблок №3 ТОО «МАЭК» отключился в Актау

Жители сел Баскудук, Акшукур, Мангистау и других жалуются на отсутствие электроэнергии. В «Мангистауэнерго» сообщили, что причиной стала авария на «МАЭК». На предприятии подтвердили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 ТЭС отключился энергоблок №3 с нагрузкой 142 МВт. В настоящее время ведутся работы по восстановлению режима работы ТЭС, сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

фото с сайта МАЭК
Как сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК», энергоблок №3 отключился 11 августа в 15:25.

- В рамках Закона РК «Об электроэнергетике» с 1 июля 2023 года введен Единый закупщик в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр» на балансирующий рынок электрической энергии. В связи с чем, при аварийном отключении электрической энергии станций, т. е. образования дисбаланса, системный оператор по РК в лице АО «KEGOK» должен обеспечить балансирование электрической системы, - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Между тем, жители Мангистауской области сообщают, что несколько сёл в регионе остались без света. Люди пишут, что электроэнергии нет в селе Баскудук, Акшукуре, Мангистау, Курыке, Шетпе и Жанаозене.

В «Мангистауэнерго» сообщили, что в сети ТОО «МАЭК» произошло аварийное отключение электроэнергии.

- Идет ремонт. Когда именно он будет подключен, неизвестно, - прокомментировали в компании.

В ТОО «МАЭК» также сообщили, что электроэнергию для ряда потребителей пришлось ограничить.

- Ограничение потребителей связано с введением ограничений электроэнергии по Мангистауской области со стороны системного оператора западного регионального диспетчерского центра АО «KEGOK», - сообщили в пресс-службе энергокомбината.

Также на перебои со светом продолжают жаловаться жители Актау.

Несколько сел остались без электричества: энергоблок №3 ТОО «МАЭК» отключился в Актау


Несколько сел остались без электричества: энергоблок №3 ТОО «МАЭК» отключился в Актау



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 21:14
Как говорил один из персонажей кинофильма "Свадьба в Малиновке": "Сдается мне, что мы накануне большого шухера".
Отключения происходят ежедневно, довели энергетическое хозяйство "до ручки".
Нефтянку остановили, теперь дело дошло до населения.
То ли еще будет?!
 
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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 21:04
Как говорится разгар очередного испепеляющего зноя лета, а энергетики в лице МАЭКа в очередной раз пустили на самотёк работу самой станций ни тебе никаких ППР(Планово-Предупредительных Ремонтов) ни обновления силовых трансформаторов и кабелей...изношенность сетей в целом составляет все 100 % ведь сами энергетики прекрасно знают и понимают ,что самая пиковая нагрузка на сети приходится именно на летний период и всё равно на первом месте Пофигизм!!!!

Как говорится разгар очередного испепеляющего зноя лета, а энергетики в лице МАЭКа в очередной раз пустили на самотёк работу самой станций ни тебе никаких ППР(Планово-Предупредительных Ремонтов) ни обновления силовых трансформаторов и кабелей...изношенность сетей в целом составляет все 100 % ведь сами энергетики прекрасно знают и понимают ,что самая пиковая нагрузка на сети приходится именно на летний период и всё равно на первом месте Пофигизм!!!! applause

Как говорится разгар очередного испепеляющего зноя лета, а энергетики в лице МАЭКа в очередной раз пустили на самотёк работу самой станций ни тебе никаких ППР(Планово-Предупредительных Ремонтов) ни обновления силовых трансформаторов и кабелей...изношенность сетей в целом составляет все 100 % ведь сами энергетики прекрасно знают и понимают ,что самая пиковая нагрузка на сети приходится именно на летний период и всё равно на первом месте Пофигизм!!!! applause

Как говорится разгар очередного испепеляющего зноя лета, а энергетики в лице МАЭКа в очередной раз пустили на самотёк работу самой станций ни тебе никаких ППР(Планово-Предупредительных Ремонтов) ни обновления силовых трансформаторов и кабелей...изношенность сетей в целом составляет все 100 % ведь сами энергетики прекрасно знают и понимают ,что самая пиковая нагрузка на сети приходится именно на летний период и всё равно на первом месте Пофигизм applause !!!!

Как говорится разгар очередного испепеляющего зноя лета, а энергетики в лице МАЭКа в очередной раз пустили на самотёк работу самой станций ни тебе никаких ППР(Планово-Предупредительных Ремонтов) ни обновления силовых трансформаторов и кабелей...изношенность сетей в целом составляет все 100 % ведь сами энергетики прекрасно знают и понимают ,что самая пиковая нагрузка на сети приходится именно на летний период и всё равно на первом месте Пофигизм!!!! :
 
 

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