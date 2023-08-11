Несколько сел остались без электричества: энергоблок №3 ТОО «МАЭК» отключился в Актау

Как сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК», энергоблок №3 отключился 11 августа в 15:25.- В рамках Закона РК «Об электроэнергетике» с 1 июля 2023 года введен Единый закупщик в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр» на балансирующий рынок электрической энергии. В связи с чем, при аварийном отключении электрической энергии станций, т. е. образования дисбаланса, системный оператор по РК в лице АО «KEGOK» должен обеспечить балансирование электрической системы, - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».Между тем, жители Мангистауской области сообщают, что несколько сёл в регионе остались без света. Люди пишут, что электроэнергии нет в селе Баскудук, Акшукуре, Мангистау, Курыке, Шетпе и Жанаозене.В «Мангистауэнерго» сообщили, что в сети ТОО «МАЭК» произошло аварийное отключение электроэнергии.- Идет ремонт. Когда именно он будет подключен, неизвестно, - прокомментировали в компании.В ТОО «МАЭК» также сообщили, что электроэнергию для ряда потребителей пришлось ограничить.- Ограничение потребителей связано с введением ограничений электроэнергии по Мангистауской области со стороны системного оператора западного регионального диспетчерского центра АО «KEGOK», - сообщили в пресс-службе энергокомбината.Также на перебои со светом продолжают жаловаться жители Актау.