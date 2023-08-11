Жителей Актау приглашают принять участие в субботнике на Солдатском пляже

На Солдатском пляже планируют провести уборку территории.



- Фонд «Мы люди - мы вместе» совместно с волонтеёрским движением LIDER.KZ организовывают субботник. Желающие могут присоединиться к акции, - сообщили волонтёры.



Сбор участников состоится в субботу, 12 августа, в 09:00. Адрес сбора: Солдатский пляж, возле полицейского столба «SOS» .



Ознакомиться с более подробной информацией и задать вопросы можно по телефонам: +7 702 821 0650, +7 700 499 7292.