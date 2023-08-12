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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 110

Министры обороны Казахстана и Узбекистана встретились в Актау

Посещены военные объекты Актауского гарнизона, где проходит второй этап совместного оперативно-тактического специального учения «Канжар-2023», передаёт Министерство обороны РК.

Фото предоставили в Министерстве обороны Республики Казахстан
Руководители оборонных ведомств: генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания. 

Министры обороны Казахстана и Узбекистана встретились в Актау


По мнению собеседников, совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.

Министры обороны обеих стран отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сфере военного образования. 

Министры обороны Казахстана и Узбекистана встретились в Актау


Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие военного оркестра Вооруженных сил Узбекистана в Международном военно-музыкальном фестивале «Астана – мәдениет керуені» и представителей движения «Ватан таянчи» в военно-патриотическом сборе молодёжи «Айбын-2023».

В завершение встречи представители оборонных ведомств отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей и выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

Министры обороны Казахстана и Узбекистана встретились в Актау



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