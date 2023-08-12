Министры обороны Казахстана и Узбекистана встретились в Актау

Руководители оборонных ведомств: генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания.По мнению собеседников, совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.Министры обороны обеих стран отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сфере военного образования.Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие военного оркестра Вооруженных сил Узбекистана в Международном военно-музыкальном фестивале «Астана – мәдениет керуені» и представителей движения «Ватан таянчи» в военно-патриотическом сборе молодёжи «Айбын-2023».В завершение встречи представители оборонных ведомств отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей и выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.