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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 466

Звук стрельбы, беспилотник и военные вертолёты: что происходит на учениях в Мангистау

Военные вертолёты вновь вызвали вопросы у горожан. В Министерстве обороны РК разъяснили ситуацию.

Фото предоставили в Министерстве обороны Республики Казахстан
Местные жители заметили военную технику на Каспийском море. Велись стрельбы.

В Министерстве обороны РК сообщили, что на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области состоялся второй этап совместного учения нашей страны и Узбекистана «Канжар-2023».

Первый этап в форме компьютерного командно-штабного учения прошёл в Узбекистане в начале августа текущего года. На втором этапе практические действия отрабатывались как днём, так и ночью на базе учебного полигона «Оймаша» Актауского гарнизона в природно-климатических условиях, осложненных высокой температурой воздуха и запыленностью.

Звук стрельбы, беспилотник и военные вертолёты: что происходит на учениях в Мангистау

Звук стрельбы, беспилотник и военные вертолёты: что происходит на учениях в Мангистау


По замыслу учения в регионе активизировались группировки международной террористической организации. Для обеспечения маршрутов наркотрафика они создали опорные базы, схроны оружия и боеприпасов. Перед сводным тактическим отрядом подразделений специального назначения Казахстана и Узбекистана поставлена задача обнаружить, локализовать и ликвидировать незаконные вооруженные формирования (НВФ). В ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружена одна из баз боевиков. На пункт управления военнослужащие отряда специального назначения передали результаты работы беспилотных комплексов. Авианаводчики выдали летчикам точное местоположение цели.

Звук стрельбы, беспилотник и военные вертолёты: что происходит на учениях в Мангистау

Звук стрельбы, беспилотник и военные вертолёты: что происходит на учениях в Мангистау

Звук стрельбы, беспилотник и военные вертолёты: что происходит на учениях в Мангистау


Вторая группа спецназа по приказу командования при поддержке армейской авиации уничтожила условного противника, совершив налет на базу боевиков. Кроме того, на учении были отработаны эпизоды ухода в отрыв от противника, действия в засаде, освобождения и удержания населенного пункта штурмовым отрядом днем, блокирования и уничтожения НВФ в ночном бою. Учение проходило в условиях, максимально приближенных к боевым. В них были задействованы боевые машины пехоты, артиллерийские и зенитные комплексы, вертолеты Ми-8, Ми-35, самолеты Су-30 СМ и БПЛА Skylark 1LЕX.

Звук стрельбы, беспилотник и военные вертолёты: что происходит на учениях в Мангистау


К слову, высокоэффективный беспилотный летающий аппарат (БПЛА) Skylark 1LЕX обеспечивает маневренные подразделения армии высококачественными видеоданными в режиме реального времени в дневных и ночных условиях в течение 3 часов полёта в пределах дальности прямой видимости 40 километров. БПЛА стоит на вооружении 25 стран мира и доказал свою эффективность, набрав более 100 000 оперативных летных часов.

Совместное оперативно-тактическое специальное учение направлено на выработку оперативной совместимости, алгоритма реагирования на случай возникновения террористической угрозы и обеспечение военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

За активной фазой учения наблюдали министры обороны двух стран: генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов, которые встретились в Актау.




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