Продлят ли время работы общественного транспорта в Актау

- Простояла с мужем на остановке напротив дома №1 в 12 микрорайоне с 21:10 до 21:40, ожидая маршрут №3. Ни один автобус так и не проехал. Пришлось в итоге останавливать такси, - говорит жительница 12 микрорайона Сания.

- С конечной остановки последний автобус отходит в 20:50-21:00. Заканчивает свой маршрут в 22:00, - ответили чиновники.

Горожане считают, что в летнее время крайне необходимо продлить время движения автобусов.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в летний сезон автобусы ходят до 22:00.Судя по ответу городских властей, на данный момент продление работы общественного транспорта в Актау не обсуждается.