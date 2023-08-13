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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: 13-08-2023, 14:50

Просмотров: 3730

Продлят ли время работы общественного транспорта в Актау

Вопрос касательно продления работы общественного транспорта задали горожане. В городском акимате ответили на просьбу местных жителей.

Фото жительницы 12 микрорайона Сании
Горожане считают, что в летнее время крайне необходимо продлить время движения автобусов.

- Простояла с мужем на остановке напротив дома №1 в 12 микрорайоне с 21:10 до 21:40, ожидая маршрут №3. Ни один автобус так и не проехал. Пришлось в итоге останавливать такси, - говорит жительница 12 микрорайона Сания.


Продлят ли время работы общественного транспорта в Актау


В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в летний сезон автобусы ходят до 22:00.

- С конечной остановки последний автобус отходит в 20:50-21:00. Заканчивает свой маршрут в 22:00, - ответили чиновники.


Судя по ответу городских властей, на данный момент продление работы общественного транспорта в Актау не обсуждается.



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Комментарии ( 2 )

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Галина63 (Посетители) 14 августа 2023 10:21
Цитата: GIBSON.SG
Сегодня наблюдал такую картину: кондуктора не было.


Такую картину наблюдаю в третьем маршруте последние две недели. Часто не бывает кондуктора и водитель не открывает среднюю дверь для выхода. КУДА ДЕЛИСЬ КОНДУКТОРЫ? nevizhu
 
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  • Я с Актау
  • Placida
  • Галина63
 GIBSON.SG (Посетители) 13 августа 2023 19:34
А водители автобусов в курсе, что у них рабочий день до 22:00?
04.08.23, в Приморском, маршрут 5, автобус проехал мимо на большой скорости, хотя водитель видел, что люди на остановке приготовились к поездке, стали подходить ближе к дороге. Время было 20:35. Т.е. водитель досрочно завершил свой рабочий день?

Другая проблема: что с кондиционерами? Оплату за проезд повысили, обещали кондиционеры. На каких-то автобусах нормально работает кондиционер, на каких то еле дует, а вот 05.08.23 мне "посчастливилось" ехать на автобусе 5-го маршрута, за окном было +43°, кондиционер не работал вообще. Пассажиры возмущались, а водитель то ли не хотел включать, то ли кондиционер был не исправен. Тогда зачем данный автобус выпускать на маршрут? Номер автобуса "712AV06".

Сегодня наблюдал такую картину: кондуктора не было. Водитель не открывал дверь в середине автобуса, все пассажиры должны были заходить и выходить через маленькую дверь, расположенную рядом с водителем и показывать, что они оплатили. Естественно создавалась пробка, так как у нас не всегда граждане пропускают выходящих из автобуса, а наровят расталкивая локтями протиснуться первыми в автобус. Часть пассажиров не желала проходить в глубь салона, столпилась у выхода рядом с водителем. Водитель на них орал, мол проходите дальше. Толпа не реагировала. Переодически на остановках водитель начинал ходить по салону, прося показать факт оплаты за проезд. Из-за большого количества пассажиров, плохо работающего кондиционера(на одной из остановок водитель побежал в магазин за 1,5литровой бутылкой минералки) водитель забывал кто оплатил, кого он уже проверял, и приходилось снова показывать квитанции об оплате повторно. Последний показ квитанции происходил при выходе из автобуса, через маленькую дверь рядом с водителем.
Если кондукторов решено "ликвидировать", то как-то нужно наладить процесс, чтоб и водитель был уверен, что все оплатили, и чтоб пассажирам не приходилось несколько раз показывать квитанции.
Кроме того, все эти хождения водителем по салону значительно увеличивают время движения маршрута автобуса.
 
 

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